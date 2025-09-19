Pisani vince la prima edizione del Trofeo Lancia. L’equipaggio di Lion Racing si è laureato, anche Campione Italiano 2Ruote Motrici

Un’autentica battaglia sul filo dei secondi, e spesso anche dei decimi di secondo, tra le pepate Lancia Ypsilon Rally4 HF ha caratterizzato la quinta tappa del Trofeo Lancia. Ad avere la meglio sono stati Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, capaci di conquistare il quarto successo stagionale. L’equipaggio di Lion Racing si è laureato, con una gara d’anticipo, Campione del Trofeo Lancia 2025 e Campione Italiano 2Ruote Motrici. Un risultato storico per Pisani e Biagi, entrati di diritto nella storia di Lancia e pronti ad una passerella d’onore al Rallye Sanremo che chiuderà la stagione a metà ottobre e che permetterà a Pisani di entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nel FIA ERC 2026.

Grazie alla vittoria in gara, Pisani si impone anche nella classifica Master, davanti a De Antoni e Andrea Mazzocchi, che ha avuto la sicurezza del terzo gradino del podio solo al termine dell’ultima prova speciale, dopo una serratissima battaglia con Giorgio Cogni, bravissimo a raddrizzare una gara iniziata male ed arrivato ad un passo dal podio. Chiude la Top5 del Trofeo Master Federico Francia.

Tra i giovani talenti della classifica Junior, a imporsi è stato Ardizzone, che ha preceduto Pesavento per appena 3 secondi dopo due giorni di lotte a suon di decimi di secondo. Di Pietro, che ha sfiorato il podio assoluto, è invece riuscito a salire su quello di categoria, chiudendo al terzo posto davanti alla lady Asia Vidori. Il campionato verrà deciso all’ultimo round in Liguria, con Di Pietro leader per appena 3,5 punti su Ardizzone e 9,5 su Pesavento.

Prosegue la striscia positiva di Dariusz Polonski nella categoria Expert, con il polacco capace di agguantare la terza vittoria di fila che gli vale anche la testa della classifica, guadagnata ai danni di Emanuele Fiore. Con il secondo posto del Rally del Lazio Cassino, Denis Vigliaturo sale in terza posizione in classifica generale, sopravanzando proprio Mauro Porzia, terzo alla pedana d’arrivo.