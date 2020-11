Pista scivolosa all'Istanbul Park nel 1° turno libero: Red Bull al comando, bene la Ferrari

Eccolo il circuito di Istanbul Park, con le sue 14 impegnative pieghe, la bellissima e interminabile curva 8 che potrebbe ricordare l'altrettanto complicata Pouhon di Spa. La capitale turca è tornata ad ospitare il Mondiale F1 per via della rivoluzione del calendario 2020 dovuto al Covid-19 e alla conseguente cancellazione degli appuntamenti asiatici e americani, nord e sud. Una bella occasione per Istanbul e il suo tracciato, che non è più visitato da eventi di motorsport internazionali da diversi anni. La F1 vi aveva fatto tappa dal 2005 al 2011 portando con sè la GP2 mentre anche altre serie come l'allora World Series Renault, i campionati GT ed ELMS vi avevano fatto tappa. Poi, più nulla.

In vista del ritorno della F1, sono state fatte le cose per bene, in primis la riasfaltatura dell'intera pista, ma qualcosa non ha funzionato perché appena i venti piloti sono usciti dalla corsia box, si sono ritrovati come sul ghiaccio. Colpa di una temperatura non elevatissima e dell'idea di lavare l'asfalto di prima mattina, il ché ha peggiorato la situazione. E' così stato impossibile per i piloti poter segnare tempi interessanti ed avere un chiaro riferimento, tanto che rispetto alle simulazioni effettuate nelle sedi dei team, hanno girato una decina di secondi più alto.

La Mercedes non ci ha neanche provato a cercare la prestazione, Lewis Hamilton piuttosto nervoso ha concluso a 5" dalla vetta, occupata dalle due Red Bull-Honda con Max Verstappen primo davanti ad Alexander Albon. Bene anche le due Ferrari con Charles Leclerc terzo e Sebastian Vettel quinto mentre tra le due Rosse si è infilato Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda. Insomma, poco da dire in questa sessione che ha visto i piloti protagonisti di diversi lunghi e qualche testacoda di troppo come capitato a Valtteri Bottas e Max Verstappen mentre Carlos Sainz per un problema elettrico si è dovuto fermare lungo la pista a mezzora dal termine.

Venerdì 13 novembre 2020, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'35"077 - 29 giri

2 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'35"318 - 27

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"507 - 26

4 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'35"543 - 26

5 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'35"620 - 29

6 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'36"738 - 27

7 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'37"216 - 21

8 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'37"503 - 21

9 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'37"629 - 23

10 - Esteban Ocon (Renault) - 1'38"428 - 23

11 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'38"508 - 18

12 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'38"612 - 22

13 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'39"484 - 21

14 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'40"025 - 25

15 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'40"225 - 12

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'41"035 - 23

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'41"854 - 21

18 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'45"156 - 20

19 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'46"462 - 12

20 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'49"256 - 17