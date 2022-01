Pizzi, 17enne di Frascati, debutterà nel campionato FIA F3 2022 e sarà l'unico italiano

E' di Frascati l'unico pilota italiano che parteciperà al campionato FIA Formula 3 2022 che affiancherà in otto appuntamenti il Mondiale F1. Francesco Pizzi debutterà con il team Charouz, con base a Praga, e arriva nella serie F3 dopo una bella carriera nelle formule addestrative. Nel 2020, ha vinto la F4 degli Emirati Arabi Uniti con un impressionante ruolino di marcia di otto successi e dieci podi, poi sempre nel 2020 con il team Van Amersfoort ha concluso al secondo posto la Formula 4 Italia grazie a tre vittorie e sette podi. Nel 2021 Francesco è rimasto legato al team olandese facendo il proprio debutto nella competitiva Formula Regional European by Alpine. Nonostante un inizio in salita, Pizzi ha conquistato un bel quinto posto sul circuito di Zandvoort, tornando in zona punti anche a Spielberg. Risultati che lo hanno collocato al decimo posto nella classifica riservata ai rookie.

Ancora 15enne, Pizzi aveva già saggiato la Dallara di Formula 3 in due giornate di test a Jerez al termine della stagione 2020 con il team MP Motorsport. Prima di fare il proprio esordio in campionato, avrà modo di saggiare nuovamente la vettura dal 2 al 4 marzo a Sakhir, teatro del primo appuntamento il fine settimana del 18-20 marzo. Prima del secondo round di Imola (22-24 aprile) sono poi previste altre quattro giornate di prove sui circuiti di Jerez e Barcellona. Il campionato si terrà su nove appuntamenti con doppia gara: dopo Sakhir e Imola, si correrà a Barcellona il 22 maggio, Silverstone il 3 luglio, Spielberg il 10 luglio, Budapest il 31 luglio, Spa il 28 agosto, Zandvoort il 4 settembre, Monza l'11 settembre.