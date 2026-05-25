Poker Antonelli: «E' stata una battaglia molto divertente». Hamilton illumina la Ferrari: «Devo ringraziare il mio team»

Talento, carattere e un pizzico di buona sorte per il ritiro del compagno in Mercedes e rivale George Russell. Il Gran Premio del Canada, graziato dalla pioggia, lancia sempre più in orbita Kimi Antonelli capace di cala il poker sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve, vincendo per la quarta volta consecutiva in stagione - primo di sempre a inanellare i primi quattro successi in carriera - e facendo un bel balzo in avanti nel Mondiale piloti. Ottimo secondo, dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nel finale di gara. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc che approfitta del disastro delle McLaren che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia, ma falliscono clamorosamente la loro strategia.

Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Alpine a punti con entrambi i piloti: straordinario sesto Franco Colapinto, Pierre Gasly ottavo dietro a Liam Lawson. Top ten completata da Carlos Sainz e Oliver Bearman. Dopo Shanghai, Suzuka e Miami Antonelli trionfa anche in Canada e porta da diciotto a quarantatré (131 a 88) i punti di vantaggio sul compagno di squadra inglese (vincitore della Sprint del sabato davanti a Norrris e allo stesso Antonelli), consolato da Toto Wolff al suo ritorno nel paddock. Per Kimi un vantaggio da sogno alla vigilia della stagione europea dopo le prime cinque tappe. Il tutto al termine di una gara che lo aveva visto prima del ritiro di Russell ingaggiare un duello epico con il compagno di squadra a suon di sorpassi e contro sorpassi.

«E' stata una battaglia molto divertente - ha detto dal podio Antonelli alla fine della gara - non è stato semplice per il vento soprattutto. Mi dispiace per Russell per il suo guasto. Sarebbe stata una bella battaglia fino alla fine. Sono felice per questa vittoria». Felice per il suo miglior risulatato con la Rossa in un Gp vero e proprio Lewis Hamilton: «Devo ringraziare il mio team che mi ha accolto a braccia aperte. Ritrovare una condizione ideale e tornare sul podio è fantastico. Sono davvero molto felice, adoro questa pista, è una vittoria estremamente incoraggiante. Stiamo lavorando tanto in fabbrica speriamo arrvino altri aggiornamenti».