Polaris RZR Pro R Boost, il nuovo riferimento racing nella categoria Utv. Il turbo 2.0 eroga 275 cv e scatta 0-100 in 3,8 secondi

La categoria è quella degli Utv (Utility Terrain Vehicle) o, come dicono gli esperii riferendosi alla posizione fianco a fianco del pilota e del navigatore, dei Side-by-Side. In questo ambito - ultra-specializzato ma molto attivi anche commercailmente, soprattutto negli Stati Uniti, Il nuovo Polaris RZR Pro R Boost ha 'polarizzato' l'attenzione dei media e dei social, non solo per il fatto di ridefinire i limiti prestazionali di questi formidabili mezzi off-road. RZR Pro R Boost si distingue per la presenza di un motore turbo da 275 Cv che, in rapporto al peso di soli 1.148 kg, ne fa il veicolo da corsa di regolare produzione più potente e avanzato mai creato per le competizioni off-road.

Sviluppato sulla base dei successi del team Polaris Factory Racing, questo mezzo rappresenta l'apice ingegneristico del settore ed è ordinabile direttamente in configurazione pronto-gara. A lasciare nella polvere la concorrenza non c'è però solo la potenza pura ma una inedita combinazione di soluzioni elettroniche di derivazione aerospaziale. Il quattro cilindri che spinge il nuovo Side-by-side di Polaris con un 4 cilindri in linea ProStar Fury da 2,0 litri, accoppiato per la prima volta a un turbo Garrett da 66 mm e ad un intercooler aria-acqua.

La coppia erogata arriva a 302 Nm, garantendo accelerazioni 0-100 in soli 3,8 secondi. Per scaricare a terra questa potenza Polaris ha utilizzato una tecnologia di sospensioni semi-attive Dynamix DVS collegata direttamente a una barra antirollio attiva, capace di calcolare in millisecondi la rigidità ideale degli ammortizzatori Fox Live Valve. La gestione elettronica integrale e l'acquisizione dati in tempo reale sono invece affidate a un sistema integrato MoTeC.

Non fosse altro che per il listino di 140mila dollari, il nuovo RZR Pro R Boost non è un mezzo per fuoristradisti della domenica che si muovono sui sentieri boschivi, ma evidentemente - soprattutto nelle sue varianti Factory - è destinato a piloti professionisti che corrono nei campionati internazionali di Rally Raid e necessitano di un mezzo da corsa 'chiavi in mano' conforme alle rigide normative FIA T4 / SSV.. Ricordiamo che n collaborazione con il team di Sébastien Loeb Racing Polaris ha ottenuto con i suoi Side-by-side da corse una storica tripletta consecutiva (nel 2024, 2025 e 2026) nelle Baja 1000 e Mint 400 le iconiche gare desertiche americane.