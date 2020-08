Pole da super eroe per Hamilton a Spa, con dedica a Bosman. Leclerc e Vettel in settima fila

Stamane Lewis Hamilton si è svegliato di buon ora, ha spostato la tenda della finestra per controllare il meteo, che a Spa è sempre una sorpresa, poi ha acceso il telefonino. Ha letto le prime notizie della giornata e il suo cuore ha avuto un sobbalzo. Chadwick Boseman, star del film Black Panther, primo super eroe di colore, è infatti scomparso ieri notte dopo lunga malattia. Hamilton era molto rattristato per tale perdita ed ha voluto essere lui, una volta di più, il super eroe per dedicare la pole numero 93 al compianto Boseman. Una prestazione fuori dalla norma quella del campione del mondo, una delle tante, capace di rifilare mezzo secondo al compagno di squadra Valtteri Bottas, colpevole per avere commesso un paio di sbavature. Il finlandese ha rischiato di perdere la prima fila: Max Verstappen con la Red Bull-Honda si è infatti piazzato terzo a 15 millesimi. Una prova di grande qualità quella dell'olandese che dividerà la seconda fila con un Daniel Ricciardo e una Renault in forma strepitosa. L'australiano al momento giusto ha fatto la differenza lasciando il compagno Esteban Ocon (comunque buon sesto) a tre decimi. Quinto è, invece, Alexander Albon con la seconda Red Bull-Honda che ha rimediato il classico mezzo secondo da Verstappen.

Quarta fila per Carlos Sainz, veloce con la McLaren Renault, e Sergio Perez con la Racing Point-Mercedes, vettura dalla quale ci si aspettava molto di più a Spa. Lance Stroll è nono, poi Lando Norris che non ha trovato il guizzo vincente. Sesta fila tutta Alpha Tauri-Honda con Daniil Kvyat finalmente davanti a Pierre Gasly, poi in settima fila le due Ferrari con Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Uno dei momenti più bui per il team di Maranello, che almeno è riuscito a superare la Q1 e a battere la Williams-Mercedes di George Russell e i team che utilizzano le power unit Ferrari, Alfa Romeo e Haas. Oggi Mattia Binotto deve consolarsi di questo...

Sabato 29 agosto 2020, qualifica

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'41"252 - Q3

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'41"763 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'42"778 - Q3

4 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'42"061 - Q3

5 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'42"264 - Q3

6 - Esteban Ocon (Renault) - 1'42"396 - Q3

7 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'42"438 - Q3

8 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'42"532 - Q3

9 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'42"603 - Q3

10 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'42"657 - Q3

11 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'42"730 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'42"745 - Q2

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'42"996 - Q2

14 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'43"261 - Q2

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'43"468 - Q2

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'43"743 - Q1

17 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'43"838 - Q1

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'43"950 - Q1

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'44"138 - Q1

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'44"314 - Q1