Pole position per la Mahindra di Rosenqvist nell'E-Prix di Roma. Alle sue spalle la DS di Bird e la Jaguar di Evans

ROMA- Stupenda pole position per Rosenqvist a Roma! Il pilota svedese della Mahindra ha portato in testa la scuderia indiana fermando il cronometro ad un 1’36”311 staccando un tempo inavvicinabile per chiunque nonostante la grande aggressività lo abbia portato a commettere diversi errori. I cinque che si sono battuti per la Super Pole valida per lo schieramento dell’ePrix della Capitale sono stati Lotterer, Rosenqvist, Buemi, Bird ed Evans a giocarsela con Felix Rosenqvist. Alle sue spalle del pilota svedese hanno concluso la DS Virgin di Sam Bird con un 1’36”987, la Panasonic Jaguar di Mitch Evans con 1’37”199. Quarta la Techeetah di André Lotterer con 1’37”235 e infine Sébastien Buemi su Renault e-Dams con 1’37”817.