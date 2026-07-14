Porsche Carrera Cup Italia: Orodei, quando la passione per il motorsport diventa una visione condivisa

VALLELUNGA - C'è una sfumatura che va oltre il colore dorato delle Porsche che sfrecciano in pista nel Carrera Cup Italia. È quella di un progetto nato da un rapporto umano prima ancora che commerciale, cresciuto stagione dopo stagione fino a diventare un simbolo perfetto di integrazione tra impresa e motorsport. Oggi Orodei è un partner strategico di FF Motorsport, la struttura realizzata dal pilota e manager Francesco Maria Fenici, con cui condivide valori e obiettivi sia in pista che nella vita di tutti i giorni.

Dietro le livree dorate che hanno catturato l'attenzione nel paddock del circuito capitolino si nasconde infatti una storia costruita nel tempo. Un percorso iniziato quasi per caso e poi trasformato in una collaborazione sempre più profonda.

«Tutto è nato da un rapporto costruito nel tempo - ha raccontato Fenici - il fondatore di Orodei Antonio Maesano era stato un mio cliente Porsche già nel 2014-15 e poi ci siamo ritrovati proprio qui a Vallelunga. Ha apprezzato il nostro modo di lavorare, il rapporto con gli sponsor e il modo in cui li coinvolgiamo nella vita del team. Da lì abbiamo costruito insieme un progetto che è cresciuto molto velocemente».

È proprio questo coinvolgimento a rappresentare la vera differenza. Nel motorsport moderno, infatti, sempre più aziende cercano qualcosa che vada oltre la semplice esposizione del logo. Cercano una storia da raccontare e valori nei quali riconoscersi.

Per Orodei, Banco Metalli autorizzato dalla Banca d'Italia e specializzato nella compravendita e gestione di metalli preziosi, il mondo delle corse rappresenta un ambiente naturale, perché precisione, affidabilità, preparazione e capacità di prendere decisioni sono gli stessi principi che guidano l'azienda ogni giorno.

«Siamo qui nel Porsche Carrera Cup Italia e al fianco di FF Motorsport perché crediamo nelle persone che puntano all'eccellenza - ha spiegato Mauro Esposito, Sponsorship Manager di Orodei - Il motorsport rappresenta perfettamente il nostro DNA: disciplina, preparazione e capacità di prendere decisioni importanti. Sono valori che ci legano a questo sport così tecnico e così ricco di dettagli».

Una filosofia che guarda lontano, proprio come gli investimenti che costituiscono il cuore dell'attività dell'azienda che, con le sue trentasette sedi in tutta Italia, fa della qualità, dell’affidabilità e della rapidità il suo fiore all’occhiello.

«Ci accomunano affidabilità e visione a lungo periodo - ha proseguito Esposito - con Fenici abbiamo un accordo costruito negli anni, già consolidato, che guarda avanti con tantissime opportunità. Il nostro obiettivo è costruire un brand sempre più riconoscibile a livello nazionale, affiancandoci a marchi prestigiosi come Porsche. Vogliamo trasmettere trasparenza, sicurezza e affidabilità».

Non sorprende quindi che il rapporto si sia evoluto in qualcosa di sempre più importante: «Oggi Orodei non è più soltanto uno sponsor - ha sottolineato Fenici - è diventato parte integrante del progetto. Siamo al secondo anno insieme e ci siamo letteralmente vestiti d'oro: siamo partiti con una macchina, poi due e oggi ne schieriamo tre. Abbiamo personalizzato sempre di più le vetture, il team e tutta la comunicazione».

La livrea dorata è diventata così il simbolo visibile di un'identità condivisa, capace di distinguersi nel paddock e di rafforzare il legame tra il marchio e la squadra. Un'evoluzione che riflette anche la crescita dell'azienda, recentemente diventata Gold Partner dell'AS Roma, confermando una strategia orientata ad affiancare realtà sportive di primo piano e a rafforzare la propria presenza attraverso partnership di lungo periodo.

Dietro questa strategia c'è una filosofia precisa, che Esposito sintetizza con un'immagine efficace: «Le gare finiscono dopo pochi giri, mentre la tutela del patrimonio è una corsa che dura tutta la vita. Orodei nasce per accompagnare le persone in questo percorso con solidità, competenza e una visione di lungo periodo».

È la stessa idea di continuità che anima anche il programma sportivo. L'obiettivo dichiarato è infatti quello di compiere un ulteriore salto di qualità già nella prossima stagione, trasformando la partnership in qualcosa di ancora più profondo.

«Il prossimo anno vogliamo fare un ulteriore passo avanti e presentarci come team Orodei TDE - ha rivelato Fenici - proprio come accade nelle grandi realtà del motorsport, dove il title sponsor diventa parte dell'identità della squadra e non soltanto un semplice marchio sulle carrozzerie».

Un progetto che guarda già oltre i confini della Carrera Cup Italia: «Nel 2027 vogliamo disputare anche la serie internazionale Porsche Supercup - ha annunciato Fenici - dal prossimo anno la nuova 911 GT3 Cup arriverà anche in Italia e il nostro obiettivo è correre entrambe le serie. Sarebbe un passaggio importante per la crescita di tutto il progetto»

Perché, quando una partnership nasce dalla fiducia reciproca e da valori condivisi, il traguardo non coincide con la bandiera a scacchi. Diventa semplicemente il punto di partenza per la sfida successiva.