Porsche, cinquant'anni fa il primo trionfo alla 24 Ore di Le Mans

ROMA - Diciannove vittorie complessive, innumerevoli successi di classe ed emozioni indescrivibili legano la Porsche alla 24 Ore di Le Mans, la più grande manifestazione motoristica del mondo.

Il 14 giugno 1970, la Porsche ottenne la sua prima vittoria assoluta con la 917 KH con motore dodici cilindri da 580 CV.Da quando, nel 1951, Porsche ha partecipato per la prima volta a questa classica di resistenza, ottenendo immediatamente una vittoria di classe con la 356 SL, Le Mans è diventata un polo insostituibile per il costruttore tedesco. Ma la strada per quel primo grande trionfo è stata lunga. Fino alla fine degli anni '60 la Porsche si è concentrata con successo sulle classi di cilindrata più piccole. Poi, la casa di Zuffenhausen ha cambiato strategia. Nel 1969, la Porsche è arrivata a soli 75 metri dalla vittoria. E finalmente, dopo aver fatto tesoro delle esperienze degli anni precedenti, ecco il primo trionfo di Hans Hermann e Richard Attwood, che si sono alternati al volante della 917 KH della scuderia Porsche Salisburgo, Gérard Larrousse e Willy Kauhsen con la Martini Porsche 917 LH, seguiti da Rudi Lins e Helmut Marko con la Porsche 908/02 hanno completato il trionfo della Porsche con il secondo e il terzo posto.

Quella prima vittoria ha avuto un effetto straordinario. Solo un anno dopo, 33 dei 49 partenti per la 24 Ore 1971 erano al volante di macchine delle Porsche! un record che è ancora oggi valido. La 917 KH ha vinto anche nel 1971.

Nel 1974, Porsche inaugura l'era del turbo a Le Mans con il lancio della 911 Carrera RSR Turbo 2.1, e due anni più tardi arriva la prima vittoria Turbo nella storia delle corse con la 936 Spyder. L'anno successivo, la squadra ufficiale ha vinto di nuovo con la 936 Spyder.

Nel 1979 Porsche Kremer Racing è il primo team di clienti ad entrare nell'albo d'oro con una Porsche 935 K3 segnando la prima vittoria di una vettura da corsa a motore posteriore a Le Mans - e di una vettura da corsa di serie basata sulla Porsche 911.

Dal 1981 al 1987, Porsche è rimasta imbattuta a Le Mans. La più lunga striscia vincente nella storia della 24 Ore è iniziata con il terzo e ultimo successo della Porsche 936 Spyder. Nel 1982, il team ufficiale ha portato al traguardo la nuova Porsche 956 nei primi tre posti al suo debutto a Le Mans. La 956 aveva il primo telaio monoscocca in alluminio Porsche e un'aerodinamica all'avanguardia, che consentiva una forte deportanza senza significativo aumento della resistenza aerodinamica. Con la 956 e il suo successore, la 962 C, la casa di Stoccarda ha proseguito lo sviluppo dei sistemi di iniezione elettronica e di accensione, nonché della Porsche Doppelkupplungsgetriebe PDK, che oggi è estremamente popolare. Dal 1983 in poi, anche i clienti Porsche hanno potuto disporre della 956 e la 962 C. Nel 1983, nove Porsche 956 sono entrate nella top ten, e ancora otto su dieci nel 1984 e nel 1985.

Squadra ufficiale e team clienti Porsche hanno ottenuto quattro vittorie complessive negli anni '90 con tre tipi di auto diverse. La prima è stata la Porsche 962 Dauer Le Mans GT sviluppata a Weissach sulla base della 962 C nel 1994, seguita dalla TWR-Porsche WSC Spyder, nel 1996 e nel 1997. Infine, nel 1998, con la Porsche 911 GT1 '98, con la prima monoscocca in fibra di carbonio progettata da Porsche e i freni in fibra di carbonio utilizzati per la prima volta dal team ufficiale ha vinto la 24 Ore Le Mans proprio in occasione del 50° anniversario dell'immatricolazione della prima vettura sportiva Porsche, la 356 "No. 1" Roadster.

Dal 2014, la squadra ufficiale è tornata sul circuito della Sarthe. La Porsche 919 Hybrid sviluppata a Weissach "da un foglio di carta bianca" è stata caratterizzata da soluzioni tecniche uniche. Solo la Porsche generava elettricità per una batteria ad alte prestazioni convertendo l'energia cinetica durante la frenata e in più da un'unità generatrice a turbina nel flusso dei gas di scarico di un motore V4 turbo. Il sistema completo di motore elettrico e motore a combustione ha erogato circa 900 CV. La soluzione all'avanguardia si è rivelata vincente: dal 2015 al 2017, Porsche ha raggiunto la tripletta a Le Mans.

Con 108 vittorie di classe e 19 vittorie complessive, Porsche è il costruttore di maggior successo nei quasi 100 anni di storia di Le Mans.