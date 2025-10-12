Porsche, Levy vince nell'ultima tappa sul circuito di Imola della Taycan Rush 2025

Andrea Levy, collezionista, racing driver e presidente del Salone dell'Auto di Torino, ha conquistato la vittoria nell'ultima tappa del Porsche Taycan Rush 2025, disputata sul circuito di Misano Adriatico (Rimini) ieri e oggi. Al volante della Porsche Taycan Turbo Gt Weissach Pack del Centro Porsche Bologna - Penske Italy, Levy ha dominato la sessione time attack, firmando anche il giro più veloce del weekend con un tempo di 1'45.954.

«La Porsche Taycan Turbo Gt con Weissach Pach ha dimostrato di essere velocissima anche a Misano: considerando che le slow zone incidono per circa 6 secondi, senza queste limitazioni e con l'Attack Mode sempre disponibile, avrei potuto girare con un tempo di 1'38'' / 1'39'', ovvero tempi vicini alle Porsche 911 Cup da gara dotate di gomme slick. Davvero incredibile per un'auto stradale» La Taycan Turbo Gt, espressione della tecnologia elettrica di Porsche Motorsport, ha 1.108 cavalli e trazione integrale.