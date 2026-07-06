Porsche Taycan Championship, a Vallelunga primo trionfo di Federica Levy davanti al padre Andrea. Nella Carrera Cup tanti colpi di scena

Il ricco tabellone del week end di corse a Vallelunga ha proposto oltre al GT4 , le gare della E4, dominate dal finlandese Sommalisto, il campionato italiano sport prototipi con i duelli tra Luca Verdi e Andrea dell'Edera, e il monomarca Porsche giunto alla ventesima edizione. Nelle due gare della Carrera Cup, ricche di colpi di scena, in gara 1 la safety car è entrata in pista tre volte, i successi di Pietro Delli Guanti e Senna Van Soelen.

Nel Porsche Taycan Championship,Federica Levy conquista la sua prima vittoria assoluta imponendosi nel La pilota del Centro Porsche Padova precede sul traguardo il padre Andrea Levy, portacolori del Centro Porsche Torino, firmando una storica doppietta di famiglia al termine di un weekend combattutissimo, con appena 307 millesimi tra i primi due classificati e 573 millesimi a separare l'intero podio.

La vittoria di Federica riapre anche la corsa al titolo: Andrea Levy mantiene la leadership del campionato con 49 punti, mentre Federica sale a 44 punti, quando al appuntamenti di Misano e Mugello. "Pensavo che il mio tempo potesse bastare per la vittoria, ma Federica nella seconda manche ha trovato un ritmo straordinario e ha meritato il successo. Sono davvero felice di condividere con lei questa doppietta: è un risultato speciale, sia dal punto di vista sportivo sia personale." Andrea Levy esprime così la sua gioia.