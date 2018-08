Porsche, una Cayman GT4 esordirà nel Rally di Germania con Romain Dumas

STOCCARDA – Romain Dumas, l'eclettico ed instancabile pilota francese “maratoneta” delle competizioni”, porterà al debutto nel Fia World Rally Championship (Wrc) un prototipo di Porsche. L'esordio è stato fissato per la prova tedesca in calendario fra il 16 ed il 19 agosto. Il concept è una Cayman GT4 Clubsport sviluppata sulla base della GT da pista ormai prossima alla produzione.

Il costruttore ha già precisato che l'eventuale decisione sulla trasformazione del progetto in un modello da offrire ai clienti verrà presa entro la fine dell'anno, anche sulla base dell'interesse riscosso. Ma intanto significa per Porsche, oltre che la Formula E, il campionato elettrico hi-tech nel quale debutterà nella sesta stagione, ha deciso di esplorare anche il rally, specialità decisamente più “ruvida”. In ogni caso si tratterebbe di un progetto a “medio termine” che ruota attorno ad un futuro modello di Porsche.

Il test sull'asfalto tedesco è di quelli decisamente impegnativi per la Cayman GT4 Clubsport affidata a Dumas, pilota ufficiale di Porsche già vincitore della 24h di Le Mans, e navigato dal connazionale Denis Giraudet. Lo sviluppo del modello è stato portato avanti assieme alle altre due guide ufficiali della casa di Zuffenhausen, l'austriaco Richard Lietz ed il tedesco Timo Bernhard.

Il motore centrale del prototipo della Cayman da rally è un sei cilindri in linea da 3.8 litri da 390 cavalli a trazione posteriore. È equipaggiato con la trasmissione a doppia frizione Pdk con leve al volante. Monta protezioni sottoscocca ed elementi che assorbono la forza d'urto in caso d'impatto nelle portiere. «Non vediamo l'ora di capire come il mondo del rally risponde al nostro concept Fia R-Gt», ha commentato Frank-Steffen Walliser, vice president con delega al Motorsport ed alle vetture GT. Il top manager ha invitato piloti e responsabili di scuderia a vedere da vicino il prototipo.