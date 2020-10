Portimao, 2° turno libero: ancora Bottas, incidente tra Verstappen e Stroll. Leclerc è 4°, Vettel 6°

La seconda sessione di prove libere della Formula 1 è iniziata con trenta minuti di test riservati ai due nuovi prototipi di pneumatici 2021 portati da Pirelli. Mario Isola ha confidato ai microfoni di Sky che le mescole utilizzate sono state due, simili come concezione alle attuali C2 e C3. L'oggetto della prova non era però la mescola, quanto la costruzione, che mira ad aumentare la resistenza, permettendo alle squadre di utilizzarle anche con pressioni più basse. Tutte le vetture sono state equipaggiate con 105kg di benzina, e ogni squadra ha scelto a quale pilota far fare un unico stint di 15 giri, e a quale due di 7 passaggi ciascuno. L'unico pilota a non portare a termine il programma è stato Lewis Hamilton, che ha bloccato uno pneumatico in frenata, spiattellandolo e rientrando ai box prima del quindicesimo giro. Sergio Perez è invece finito in testacoda ma ha proseguito il lavoro, imitato poco più tardi da Daniil Kvyat. Le vetture sono parse molto difficili da guidare, specialmente in inserimento di curva.

Il miglior tempo della sessione è andato ancora una volta a Valtteri Bottas, che ha preceduto Max Verstappen, secondo. Il pilota olandese non ha però potuto fare la propria simulazione di qualifica a differenza del finlandese, che ha quindi fatto segnare il proprio riferimento con gomme morbide, mentre Verstappen con le medie. Il gap tra Mercedes e Red Bull sembra essere davvero ravvicinato, con soli cinque decimi a separarli. Mentre si lanciava per il proprio di qualifica, Verstappen ha trovato davanti a sé Lance Stroll, che era invece impegnato in un long run. Il canadese ha chiuso la porta in faccia al pilota Red Bull, che ha colpito con forza la Racing Point, spedendola nella ghiaia. Verstappen è riuscito a riprendere la via dei box, tornando anche in pista nel finale per controllare che tutto fosse a posto. L'incidente ha causato la seconda bandiera rossa della sessione, che era stata precedentemente fermata per oltre quindici minuti da un principio di incendio sull'Alpha Tauri di Pierre Gasly, costretto a fermarsi lungo il tracciato.

Nel finale le McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz si sono inserite in terza e quinta piazza, rovinando la seconda fila virtuale delle Ferrari. Le rosse hanno finalmente mostrato qualche segnale di ripresa, con un buon Sebastian Vettel, più veloce di Leclerc nei primi due passaggi, ma finito in testacoda nel proprio terzo giro veloce, in cui al contrario il monegasco ha migliorato, portandosi davanti al compagno di tre decimi. Le Ferrari hanno però fatto segnare i propri riferimenti con gomme medie, mentre le McLaren erano sulle morbide.

Venerdì 23 ottobre 2020, libere 2

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'17"900 - 32 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"535 - 34

3 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'18"743 - 35

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"838 - 34

5 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'19"113 - 32

6 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'19"175 - 34

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"178 - 26

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"308 - 27

9 - Esteban Ocon (Renault) - 1'19"496 - 32

10 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'19"643 - 37

11 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'19"821 - 33

12 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'19"901 - 34

13 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'19"987 - 28

14 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'20"465 - 33

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'20"490 - 34

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'20"680 - 29

17 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"729 - 33

18 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'20"867 - 32

19 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'20"983 - 26

20 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"396 - 34