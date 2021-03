Post Test Sakhir: Ferrari in mezzo al guado, male sul passo gara, bene sul giro secco

Che Ferrari ci hanno consegnato i test del Bahrain? Quando manca una decina di giorni al via del Mondiale 2021, la cui prima gara si terrà proprio sul circuito di Sakhir, il team di Maranello è avvolto dai dubbi. Si era detto senza problemi che con le regole tecniche congelate per via del Covid, difficilmente la Ferrari avrebbe potuto compiere un grande salto di qualità considerando la pessima monoposto del 2020. Si è quindi lavorato su raffinatezze aerodinamiche e sul motore, e proprio da questi due elementi sono arrivate buone notizie in quanto la velocità sui rettifli è sensibilmente migliorata rispetto allo scorso anno sullo stesso tracciato. Sul giro secco da qualifica, sia Charles Leclerc sia Carlos Sainz hanno siglato tempi di rilievo tanto che lo spagnolo ha concluso la giornata finale al terzo posto assoluto con gomme soft. I grattacapi invece, si sono presentati sul passo gara.

Come sempre è impossibile sapere quanta benzina, durante i long-run, le monoposto hanno imbarcato, ma un dato significativo lo si è visto quanto Leclerc si è trovato ad affrontare una simulazione praticamente nello stesso momento in cui la affrontava Sergio Perez con la Red Bull-Honda. Ecco, i tempi sul giro sono stati impietosi, con la SF21 che rimediava quasi un secondo al giro rispetto alla RB16B guidata dal messicano. Il giorno seguente, stessa situazione con l'Alfa Romeo-Ferrari di Kimi Raikkonen. Ebbene, con sempre Leclerc al volante, la Ferrari non è mai riuscita a raggiungere la C41 del finlandese, che si trovava davanti al monegasco di una decina di secondi. Situazione imbarazzante dunque, e sotto accusa il degrado eccessivo delle gomme. Le note positive arrivano dalla correlazione dati fra pista e galleria del vento, segnale che si è lavorato nella giusta direzione in fase di progettazione, e dalla affidabilità.

La Ferrari ha effettuato nei tre giorni di test 404 giri, meglio hanno fatto soltanto l'Alpha Tauri-Honda e l'Alfa Romeo-Ferrari, entrambe con 422 giri. Leclerc aveva dovuto fermarsi a bordo pista nella prima sessione del primo giorno, ma solo per precauzione in quanto dal box avevano notato una anomalia nella combustione, tutto risolto rapidamente. L'unico vero problema l'ha avuto Sainz quando domenica pomeriggio è rimasto bloccato in quinta marcia, niente di grave comunque.

Il team principal Mattia Binotto ha preferito non sottolineare le difficoltà riscontrate nei long-run: "Ci siamo concentrando per capire al meglio la macchina. Avevamo solo tre giorni molto intensi per provare e quindi per ottenere più dati possibili, capire il comportamento della SF21 in tutte le condizioni e le correlazioni con la galleria del vento. Ritengo sia presto fare analisi rispetto gli altri team, le condizioni della pista sono state molto variabili, con vento, caldo, sabbia, quindi abbiamo pensato a noi stessi senza guardare quel che facevano gli altri. Ritengo che la vettura sia valida e le risposte in pista coincidono con il lavoro svolto in galleria del vento, abbiamo strumenti corretti di progettazione e sviluppo.

Buoni riscontri sono arrivati dalla velocità in rettilineo, l'anno scorso eravamo lenti e distanti dalla pole, oggi va meglio, merito del motore e della parte aerodinamica. Capiremo dove siamo con gli altri in occasione della prima gara e comunque questa pista non è rappresentativa rispetto ad altre in calendario. Penso che la competizione questa stagione sarà molto serrata in qualifica e gara, saranno pochi dettagli a fare la differenza e su ogni pista tutto sarà diverso. Partiamo con entusiasmo, ma sarà un anno complicato, tante sfide ci aspettano, come la progettazione della vettura 2022, il budget cap da gestire, due nuovi piloti. A proposito, di Carlos siamo molto contenti per come si è integrato nella squadra e nel rapporto con il compagno Leclerc. Quest'anno la stagione sarà lunga e avremo gli spazi necessari per correggere eventuali anomalie".