Posticipato anche il Gran Premio F1 di Baku in programma il 7 giugno

Doveva essere il possibile primo Gran Premio stagionale del Mondiale F1, ma anche Baku ha dovuto alzare bandiera bianca. Gli organizzatori del GP di Azerbaijan, d'accordo con FIA e Liberty Media, hanno ritenuto opportuno posticipare la loro gara che avrebbe dovuto svolgersi il weekend del 7 giugno. La data di Baku era stata indicata come quella più probabile per far scattare il campionato dopo che la settimana scorsa erano stati posticipati i GP di Olanda e Spagna mentre il GP di Monaco era stato cancellato.

Tre eventi che si sarebbero dovuti svolgere nel mese di maggio. Ora, la data successiva è quella del Canada il 14 giugno sul tracciato storico di Montreal, poi in calendario vi sarebbe il 28 giugno il GP di Francia a Le Castellet, non lontano da Marsiglia. Purtroppo la situazione europea riguardante l'emergenza Coronavirus è in piena fase evolutiva e forse prevedere appuntamenti sportivi nel mese di giugno è troppo ottimistico.