Praga Bohema, arriva la prima hypercar della Repubblica Ceca con il V6 della Nissan GT-R

PRAGA – Finalmente è realtà. È stata consegnata la prima Praga Bohema la hypercar stradale del Casa della Repubblica Ceca. Pensata per offrire il massimo delle prestazioni, sia su strada che in pista, la vettura segna un passo importante per il costruttore ceco che fonde il patrimonio ingegneristico e le conoscenze del marchio, fondato nel 1907, con la più moderna tecnologia derivata direttamente dalle competizioni.

Ci sono voluti due anni dalla presentazione, ma finalmente la nuova Praga Bohema è arrivata su strada. Il primo esemplare dell’esclusiva hypercar è stato consegnato nei Paesi Bassi ad un fortunato e facoltoso cliente. La consegna è stata resa ancora più speciale dalla presenza dell'ex pilota di Formula 1 Romain Grosjean, che ha collaborato in prima persona allo sviluppo della Bohema, garantendo che l’auto soddisfacesse i più alti standard prestazionali.

Uno degli elementi che distingue la Praga Bohema è il suo design audace e funzionale, plasmato dal vento per garantire un’aerodinamica ottimale. La carrozzeria, interamente realizzata in fibra di carbonio, non è solo un elemento estetico, bensì una soluzione ingegneristica che consente di mantenere il peso complessivo sotto i 1000 kg, precisamente a quota 982 kg. Questo approccio minimalista è abbinato a un telaio monoscocca in carbonio, che combina leggerezza e rigidità strutturale, offrendo una base di chiara derivazione dal mondo delle competizioni.

Le linee aggressive della Bohema non hanno solamente una funzione estetica, ma servono anche per un preciso scopo: infatti ogni dettaglio è stato progettato per massimizzare il carico aerodinamico che raggiunge fino a 900 kg a 250 km/h garantendo, così, una tenuta di strada eccezionale. Questo livello di deportanza è paragonabile a quello delle vetture da competizione, un risultato reso possibile dalla lunga esperienza della Casa ceca nel motorsport.

Il motore della Praga Bohema è un V6 biturbo da 3.8 litri, derivato dal celebre propulsore della Nissan GT-R e senza alcun supporto elettrico. Questo motore è stato sottoposto a modifiche significative da parte di Lister, azienda britannica specializzata in ingegneria ad alte prestazioni, per ottimizzarne la potenza e l’affidabilità. La Bohema eroga 710 CV e 725 Nm di coppia, valori che, uniti al peso ridotto, assicurano un rapporto peso-potenza di circa 1,40 kg/CV. Secondo Praga, la hypercar accelera da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e raggiunge una velocità massima superiore ai 300 km/h. Il motore è accoppiato a un cambio sequenziale Hewland a 6 marce, mentre la trazione è posteriore.

Nonostante la sua potenza, la Bohema punta anche sulla maneggevolezza. L’assetto è regolabile e progettato per adattarsi sia alla pista che alla strada. Le sospensioni push-rod, una caratteristica tipica delle vetture da corsa, permettono un controllo preciso in inserimento e percorrenza di curva. I freni carboceramici garantiscono, invece, una maggior sicurezza anche negli usi più intensi come ad esempio in pista.

Al suo interno, la Praga Bohema offre un mix di funzionalità e comfort strizzando l’occhio al mondo delle corse. L’abitacolo è dominato da materiali come la fibra di carbonio e l’Alcantara, che contribuiscono a mantenere il peso contenuto senza rinunciare a un senso di lusso. Il volante integra al centro un display digitale per la strumentazione, mentre l’assenza di un sistema di infotainment è compensata da un supporto per lo smartphone che lo si può utilizzare come navigatore. Non manca l’aria condizionata, rendendo la vettura più fruibile anche su strada.

Complessivamente saranno realizzati solamente 89 unità della Praga Bohema, un numero scelto per celebrare l'89° anniversario della vittoria di Praga nella gara 1000 Miglia della Cecoslovacchia del 1933. La produzione procederà a un ritmo di circa 20 vetture all'anno, con un prezzo che si aggira intorno a 1,5 milioni di euro. L’intenzione di Praga è quello di offrire un prodotto unico, infatti ogni vettura sarà costruita artigianalmente, con un livello di attenzione ai dettagli che pochi produttori possono eguagliare.

Con la Bohema, Praga entra in un segmento dominato da marchi di prestigio come Ferrari, McLaren e Bugatti. Tuttavia, la casa ceca punta su un approccio diverso, basato su leggerezza, efficienza aerodinamica e un focus sulle emozioni di guida. Questa filosofia rende la Bohema non solo una hypercar, ma una dichiarazione d’intenti: un’auto capace di offrire un’esperienza di guida pura, priva di artifizi elettrici e vicina a quella delle vetture da corsa. In definitiva, la Praga Bohema è più di una semplice hypercar. Rappresenta l’essenza del motorsport tradotta in un’esperienza stradale, unendo tradizione e innovazione in una forma esclusiva. Una sfida audace che, per gli appassionati più esigenti, promette di lasciare il segno.