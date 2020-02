Presentata anche la nuova Racing Point della famiglia Stroll

Sulle placide e fredde sponde del lago di Mondsee, in Austria, è stata presentata la monoposto con cui Racing Point parteciperà al mondiale di Formula 1, in attesa dell'eventuale trasformazione in Aston Martin da parte di Lawrence Stroll prevista per il 2021. La scelta della location è significativa, perché è la cittadina che ospita la BWT, l'azienda sponsor che lavora al trattamento dell'acqua ed ha rinforzato il legame nato nel 2017. È infatti sparito il marchio della piattaforma di scommesse Sportpesa, che aveva dipinto di blu la presa d'aria delle vetture nel 2019.

Presente alla conferenza stampa il Team Principal Otmar Szafnauer, mentre il Direttore Tecnico e progettista Andrew Green è rimasto in Gran Bretagna per ultimare la preparazione in vista del debutto nei test ufficiali di Barcellona che inizieranno mercoledì. L'obiettivo dichiarato è di tornare ad essere la quarta forza in campo, reagendo dopo una stagione sotto tono. "Per farlo, avremo bisogno di essere costantemente in zona punti con entrambe le vetture - ha commentato Szafnauer - ma ammetto che la concorrenza è cresciuta notevolmente nel corso della passata stagione. McLaren ha fatto un lavoro impressionante, Renault ha una struttura molto grande e un costruttore forte alle spalle, e Toro Rosso potrebbe fare ulteriori passi in avanti con il motore Honda...".

Racing Point potrà contare su uno dei piloti più apprezzati ed esperti dell'intero paddock, Sergio Perez, arrivato alla vigilia della decima stagione nella massima categoria. "Sono esperto, ma non ancora vecchio - ci tiene a sottolineare il pilota messicano - Durante l'inverno lavorato duramente in palestra e mi sento prontissimo, anche se non è stato facile rilassarsi con due bimbi in casa".

Lance Stroll invece, non era presente ed è rimasto in Canada mandando un video messaggio: "Ho potuto stare con i miei amici e ricaricare le batterie. Ora sono pronto per affrontare la seconda stagione con questa squadra. Mi sento molto più unito a loro rispetto allo scorso anno. È più semplice lavorare con facce conosciute".

Svelato anche il programma delle prime tre giornate di test a Barcellona, con Perez e Stroll che si alterneranno alla guida della vettura mercoledì, quando il più esperto messicano scenderà in pista al mattino, e il canadese al pomeriggio. Giovedì Perez prenderà il volante per l'intera giornata, prima di cedere nuovamente il sedile a Stroll venerdì.