Prima fila Ds per il debutto della Formula E a Giacarta, Vergne di nuovo in pole dopo Roma. Poco dopo le 10 il via all'ePrix

GIACARTA – Per la seconda volta in questa stagione, il due volte campione di Formula E Jean Eric Vergne (Ds Techeetah) parte dalla pole. Quella ottenuta dal francese è però una prima fila “storica” perché il circuito elettrico debutta oggi in Indonesia lungo un percorso di poco più di due chilometri con 18 curve ricavato nei pressi della baia attorno a un centro commerciale chiuso. E perché è affiancato dal compagno di squadra Antonio Felix da Costa.

Jev aveva chiuso con il secondo tempo il proprio raggruppamento, alle spalle del leader del mondiale, il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq). Nella fase a eliminazione diretta il francese ha avuto la meglio prima su Pascal Wehrlein (Porsche Tag Heuer) e poi su Mitch Evans (Jaguar Tcs), che era stato più veloce di Vandoorne nel quarto di finale. Nel giro decisivo Vergne ha affrontato e battuto il collega da Costa che aveva vinto il proprio girone di qualifica con un crono migliore di appena un millesimo rispetto a Edoardo Mortara (Rokit Venuri).

Nel cammino verso la finale il portoghese si era sbarazzato di Sébastien Buemi (Nissan) e dello stesso Mortara, che aveva avuto la meglio su Jake Dennis (Avalanche Andretti). La prima fila interamente Ds rivela parecchio sulle ambizioni della coppia di “veterani” che corre non solo per il titolo individuale (Vergne è terzo a 16 punti dalla testa e da Costa decimo, seppur con meno della metà dei punti del compagno di squadra), ma anche per quello riservato ai costruttori.

Alle spalle dei due ci sono Evans e Mortara, quindi Dennis e Wehrlein e Buemi e Vandoorne. In griglia, compaiono nella Top 10 anche la seconda Porsche e l'altra Mercedes, guidate da André Lotterer e dal campione del mondo in carica Nyck de Vries. Robin Frijns (Envision), il quinto della generale, è andato contro le protezioni e scatterà dalla ventunesima piazza, giusto una posizione davanti a Antonio Giovinazzi, che con la Dragon Penske non è andato oltre l'ultimo tempo. Il via poco dopo le 10 italiane.