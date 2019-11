La prima volta di Hyundai. La casa coreana ha vinto il titolo costruttori nel WRC

FRANCOFORTE – Con quattro vittorie e altri nove podi, la Hyundai ha vinto il titolo costruttori nel mondiale di Rally 2019. Si tratta di una “prima volta” per la scuderia coreana, che si era lanciata nel Wrc (World Rally Championship) nel 2014. Il successo è importante per il costruttore, che cerca visibilità per il suo brand ad alte prestazioni caratterizzato dalla lettera “N”. Ma è importante anche per Andrea Adamo, il manager italiano chiamato ad inizio stagione a prendere il posto di Michel Nandan e riuscito subito a conquistare almeno uno dei due allori iridati.

È fuori dubbio che, nonostante i 18 punti di margine, la Hyundai avesse immaginato di festeggiare l'affermazione in modo diverso. E cioè senza l'annullamento dell'ultima prova della stagione, quella australiana di Coffs Harbour. Ma i roghi che stanno devastando la parte settentrionale del New South Wales (il Nuovo Galles del Sud), la regione di Syndey, hanno costretto gli organizzatori a cancellare la gara. Anche la casa coreana ha espresso solidarietà alle popolazioni colpite.

La Federazione ha pertanto “congelato” la graduatoria esistente. Tutto è rimasto come dopo il Rally di Catalogna, uno dei tre vinti da Thierry Neuville in questa stagione (il quarto successo di Hyundai è stato firmato in Sardegna da Dani Sordo). Il team Toyota è rimasto a 362, Citroen a 284 e la M-Sport Ford a 218. Fra i piloti, alle spalle di Ott Tanak, primo con la Toyota Yaris e nel frattempo già ingaggiato dalla Hyundai per le prossime due stagioni, Neuville si è confermato vice campione del mondo per la quarta volta consecutiva (la quinta in assoluto).

La Hyundai è salita sul podio 13 volte, in pratica una per ciascun rally disputato, anche se in Messico, Finlandia e Germania non è entrata nella Top 3. Sébastien Loeb (6 partenze) si è piazzato terzo in Cile, Andreas Mikkelsen (quarto della generale assoluta) ha preso parte a 10 rally arrivando secondo in Argentina e classificandosi terzo sia in Italia sia in Turchia. Oltre alla vittoria in Sardegna, Sordo ha chiuso terzo in Spagna: l'iberico è stato “schierato” otto volte ed ha rimediato sette piazzamenti nella Top 10. Neuville, infine, ha ottenuto anche due secondi ed altrettanti terzi posti.