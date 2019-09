Alfa Romeo, ecco la C38 per Monza. Pronto il restyling per Giulia e Stelvio

ARESE - Nella splendida cornice del Museo Storico Alfa Romeo, in compagnia dei piloti del team di Formula Uno Kimi-Matias Räikkönen e Antonio Giovinazzi, la Casa del Biscione ufficializza il restyling di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. I due modelli di punta saranno rimaneggiati nel design, ma soprattutto nell'apparato di infotainment e vanteranno sistemi di assistenza alla guida più evoluti rispetto agli attuali. Debutteranno nel mese di novembre.

Kimi Räikkönen e sua moglie Minttu Räikkönen saranno protagonisti di una mini-serie di 5 spot. Si tratta di un progetto innovativo che, grazie alle doti cinematografiche dei due protagonisti, darà evidenza delle novità dei nuovi modelli.

Nella stessa occasione è stata svelata in anteprima mondiale la C38 del team "Alfa Romeo Racing" che correrà domenica a Monza. La vettura si contraddistingue per una livrea studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il Gran Premio d'Italia, che impreziosisce il look della monoposto condotta da Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen. L'aspetto più saliente risiede nel tricolore che campeggia sugli alettoni e sottolinea il senso di appartenenza nazionale del marchio Alfa Romeo, oltre alle scritte Giulia e Stelvio.