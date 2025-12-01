Qatar, la bufera dopo il Gp. Marko accusa: «Antonelli ha fatto passare Norris». Wolff: «Lo pensano solo gli stupidi...»

Nel Gp del Qatar di ieri Kimi Antonelli mentre si trovava in quarta posizione al centro di una solida prestazione per la sua Mercedes, si è visto attaccato nelle fasi finali della gara dal leader della classifica Lando Norris. Il diciannovenne bolognese ha lottato a lungo per tenere alle sue spalle il britannico mentre, a sua volta, provava ad avvicinarsi alla terza posizione di Carlos Sainz per tentare di strappargli il podio. A due giri dalla fine però Antonelli ha commesso un errore che ha permesso a Norris di sfruttare il largo della Mercedes e superarla, andandosi così a prendersi la quarta posizione alla bandiera a scacchi e aggiungendo due punti importanti al suo bottino. Questi i fatti nudi e crudi.

Poi ci sono le accuse gravi, infondate ed anche un po misere: Antonelli accusato di aver lasciato deliberatamente passare l’avversario della McLaren. L’imputazione è arrivata soprattutto dal consulente di casa Red Bull Helmut Marko che, nel dopo gara, ha dichiarato: “È successo due volte che Kimi abbia più o meno fatto cenno a Lando di passare. Se l’ha fatto apposta? È ovvio. E la prima volta è stato lo stesso”. Una dura accusa alla quale ha subito replicato il team principal della Mercedes Toto Wolff: “È una totale assurdità che mi lascia senza parole anche solo a sentirla, noi stiamo lottando per il secondo posto in campionato, che è importante per noi. Kimi in quel momento poi stava lottando per un potenziale terzo posto. Quanto bisogna essere stupidi per dire una cosa del genere e pensare che lo abbia fatto passare apposta? E tutto questo mi infastidisce ancora di più perché sono già infastidito dalla gara stessa, da come è andata e poi mi tocca sentire queste assurdità”.

Anche Antonelli, chiarissimo sulla questione, ha spiegato quanto successo a due giri dalla fine: “Ho spinto al massimo per rimanere davanti a Norris e purtroppo alla fine ho spinto un po’ troppo. Ho perso il controllo alla curva 9 e poi ho avuto un forte sovrasterzo. Sono stato fortunato a salvare la macchina, ma purtroppo ho perso la posizione a favore della McLaren”.