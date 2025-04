Qualifica Gp Arabia Saudita, Verstappen e il segreto del giro super: la scia di Tsunoda e i due tentativi, così ha battuto Piastri. Norris a muro, Leclerc quarto

La Red Bull-Honda parte il venerdì con un certo distacco dalle McLaren, poi piano piano, accade che Max Verstappen risale brutalmente e conquista la pole. Una sceneggiatura già vista a Suzuka, riproposta a Jeddah. Un gran lavoro quello che il box Red Bull ha svolto tra una sessione e l'altra. Una delle chiavi che hanno permesso a Verstappen di battere la McLaren-Mercedes di Oscar Piastri per soli 10 millesimi, è stato un doppio tentativo, consecutivo nel Q3, in seguito alla bandiera rossa che ha fermato la sessione per l'incidente clamoroso di Lando Norris, oltre alla scia ricevuta dal compagno di squadra Tsunoda. Nessuno ci ha provato come, invece, ha fatto la Red Bull. Poi, nel conto va messo il solito implacabile Verstappen.



Per la Red Bull va registrata anche la soddisfazione nel vedere Yuki Tsunoda centrare per la seconda volta al volante della RB21 la terza frazione della qualifica. Il giapponese ha poi concluso ottavo (era decimo a Sakhir), ma pur sempre a 910 millesimi dal compagno Verstappen. Tsunoda deve lavorarci ancora su...



La delusione McLaren e l'incubo Norris

La McLaren stasera lascerà la pista di Jeddah abbacchiata. Piastri ha dato tutto quel che poteva, ma è risultato secondo seppure a un soffio, 10 millesimi, da Verstappen. La differenza tra i due nei tre settori del tracciato? Max 31"507, 27"756, 28"031. Oscar 31"630, 27"685, 27"989. Piastri è stato più rapido nel secondo e terzo settore, ma ha pagato nel primo. Tempi finali, 1'27"294 per l'olandese, 1'27"304 per l'australiano. Piastri si è comunque detto fiducioso per quel che potrà offrire la gara.

Per Norris la qualifica si è rivelata un vero incubo. Nel Q3, nel primo giro lanciato, Lando nella seconda chicane ha preso malamente il cordolo ed è finito contro il muro. "Idiota", si è detto da solo Norris, consapevole che il rischio alla fine del Gran Premio è di vedersi superato nella classifica iridata dal compagno Piastri oltre che da Verstappen. Ma sicuramente, a dargli maggiore preoccupazione, è proprio Piastri, perché la McLaren potrebbe cominciare a puntare con forza su Oscar.



Russell davanti a Leclerc

Come a Sakhir, George Russell ha ottenuto il terzo tempo con la Mercedes. Non male proprio perché l'inglese ha terminato a soli 113 millesimi da Verstappen. Russell ha ammesso che il massimo che poteva ottenere era proprio la terza posizione, ma è rimasto favorevolmente stupito dal poco divario dalla Red Bull e dalla McLaren. Senza dubbio va inserito tra i possibili pretendenti alla vittoria della corsa. Per la quarta volta consecutiva, Andrea Kimi Antonelli ha centrato la Q3. Il 18enne bolognese ha fatto un gran lavoro dopo una libera 3 in salita e il quinto posto è un grande risultato per lui e anche per la Mercedes.

La Ferrari è quarta con Charles Leclerc, ma a quasi 4 decimi da Verstappen. Siamo sempre lì, attorno al mezzo secondo di distacco dai migliori. Il punto è che la Red Bull e anche la Mercedes hanno iniziato il fine settimana con un gap similare dal vertice, ma loro lo hanno accorciato, se non annullato, la Ferrari no. Questo sembra essere uno dei punti deboli del team di Maranello, non riuscire a compiere progressi importanti nel corso del fine settimana dei Gran Premi. Se Leclerc è quarto, Lewis Hamilton è settimo a 9 decimi dal vertice, ma soprattutto a oltre mezzo secondo dal compagno. E' un momento decisamente difficile per il sette volte iridato che nel Q2 è passato nel Q3 per appena 7 millesimi su Alexander Albon.

Sorride Carlos Sainz, buon sesto, miglior risultato del 2025, con la Williams-Mercedes. Dopo un avvio di stagione complicato in qualifica, Sainz ha infilato un'altra Q3, la terza in totale, la seconda consecutiva. Per completare la risalita, gli manca solo un bel piazzamento in gara. E come a Sakhir, Sainz ha battuto il compagno Alexander Albon, fuori dal Q3, primo degli eliminati nel Q2, come detto sopra preceduto per un battito di ciglia da Hamilton. Ancora una sorta di miracolo per Pierre Gasly, nono con l'Alpine-Renault mentre il suo compagno Jack Doohan è rimasto bloccato nel Q1.

La Racing Bulls-Honda ha sofferto questa volta e Liam Lawson per la prima volta ha preceduto Isack Hadjar. Sempre in crisi la Aston Martin-Mercedes, 13esima con Fernando Alonso e 16esima con Lance Stroll. Più lenta del previsto la Haas-Ferrari, che aveva stupito in Bahrain. Male come spesso accade la Sauber-Ferrari diretta dall'ex Ferrari Mattia Binotto.

Sabato 19 aprile 2025, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"294 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'27"304 - Q3

3 - George Russell (Mercedes) - 1'27"407 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"670 - Q3

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'27"866 - Q3

6 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'28"164 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'28"201 - Q3

8 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'28"204 - Q3

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"367 - Q3

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - senza tempo - Q3

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'28"109 - Q2

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'28"191 - Q2

13 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"303 - Q2

14 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'28"418 - Q2

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'28"648 - Q2

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"645 - Q1

17 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'28"739 - Q1

18 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'28"782 - Q1

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'29"092 - Q1

20 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'29"462 - Q1