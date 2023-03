Qualifiche F1 GP Arabia Saudita, la diretta: Verstappen deve abbandonare la Q2 per problemi tecnici

La Ferrari cerca il riscatto nella qualifica dopo tre turni di prove libere non facili

E' in corso il Q1 e De Vries si è subito girato alla curva 1

Verstappen e Perez sono davanti, Leclerc è terzo poi Alonso Russell e Hamilton

Brivido per Sargeant, testacoda e muro sfiorato, ma è ripartito

Nel Q1 dal 16esimo al 20esimo vengono esclusi dal Q2

Ultimi secondi del Q1, Norris è ai box per un problema e probabilmente non riuscirà a superare la Q1

Giro finale splendido per Piastri che da 18esimo balza in 11esima posizione sotto la bandiera a scacchi

La Q1 finisce con Verstappen primo in 1'28"761, poi Perez 1'29"244, Alonso 1'29"298, Stroll 1'29"335, Leclerc 1'29"376, Sainz 1'29"411 poi Hulkenberg Russell Zhou Hamilton Piastri Ocon Magnussen Gasly Bottas che nel suo ultimo giro entra nel Q2

Non superano il Q1 Tsunoda per un solo centesimo nei confronti di Bottas, Albon, De Vries, Norris e Sargeant che dopo il testacoda si è fermato.

Delusione in casa Alpha Tauri per il mancato accesso in Q2 di Tsunoda e De Vries

Norris nella prima parte della Q1 ha urtato il muretto danneggiando la sospensione e i meccanici McLaren non sono riusciti a riparare la vettura in tempo.

Via al Q2, Alonso subito leader in 1'28"757 seguito da Leclerc in 1'29"068

Nel Q2 verranno eliminati dall'11esimo al 15esimo

Rischio per Verstappen, ma tiene bene la macchina

Verstappen procede lentamente, via radio annuncia qualche problema al motore

Verstappen ai box, si cerca di risolvere l'inconveniente

Verstappen scende dalla sua Red Bull, deve abbandonare la qualifica

Verstappen ha segnato un tempo alto e quindi risulta 15esimo. Per il GP partirà dalla ottava fila

A 4' dalla bandiera a scacchi del Q2, Sainz è 11esimo e al momento è fuori dal Q3