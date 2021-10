Quarto cambio motore per la Ferrari di Sainz: a Istanbul lo spagnolo partirà dall'ultima fila

A Sochi si è meritato il podio, dopo essere scattato dalla prima fila, ma Carlos Sainz è già chiamato a risalire il gruppo nel Gran Premio di Turchia: come previsto, la Ferrari monterà anche sulla vettura dello spagnolo una nuova power unit, la quarta stagionale, e da regolamento F1 dovrà scattare dal fondo della griglia. In questo modo pure Sainz riceverà il sistema ibrido aggiornato, che garantisce cavalli aggiuntivi (circa dieci, secondo i ben informati), maggiore efficienza nella gestione dell'energia e un lieve risparmio di peso.

Le stesse componenti sono già state assegnate a Charles Leclerc in Russia, partito a sua volta dalle retrovie. La SF21 del monegasco ha avuto la precedenza per le preoccupazioni sulla sua parte elettrica danneggiata dopo l'incidente al via della gara di Budapest, in cui era stato colpito da Lance Stroll. Questa nuova specifica del sistema ibrido verrà invece distribuita alle squadre clienti Alfa Romeo Racing e Haas solo per l'inizio del Mondiale 2022.

Alla vigilia del weekend a Istanbul, la Ferrari con cautela ha definito come obiettivo per Sainz "una gara in recupero nella quale centrare la zona punti". Il team principal Mattia Binotto la seguirà da remoto: l'ingegnere reggiano rimarrà infatti in sede a Maranello per occuparsi più da vicino del lavoro sulla macchina per la prossima stagione. Già nel 2020 Binotto aveva rinunciato alla trasferta turca.