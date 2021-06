Quattro volte Tänak, l'estone è il più veloce con la Hyundai i20 coupé dopo la prima mezza giornata del Rally di Sardegna

OLBIA – Quattro cronometrate, quattro volte il più veloce. Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé) parte spesso più forte degli altri, ma finisce poi con l'incappare in qualche problema. Al Rally di Sardegna ha già inflitto distacchi pesanti ai rivali e messo in chiaro di trovarsi a proprio agio con il tracciato e con la macchina. Dopo appena 73 chilometri (poco meno di un quarto dei 303 complessivi), l'estone viaggia con 17'' di margine sul più immediato degli inseguitori.

Che è il compagno di squadra Dani Sordo, vincitore delle ultime due edizioni dal rally mondiale dell'isola. Lo spagnolo ha beneficiato del problema tecnico che ha bloccato il giovane finlandese della Toyota, Kalle Rovanperä, secondo dopo i primi tre stage (nella stessa frazione hanno avuto problemi anche i piloti del Wrc2 Andreas Mikkelsen, Skoda Fabia, e Nikolay Gryazin, Volkswagen Polo). Il ritiro, almeno momentaneo, del pilota nordico ha consentito a Sébastien Ogier (Toyota Yaris) di guadagnare una posizione. Il campione del mondo è terzo a meno di 2 secondi dalla piazza d'onore.

Per il transalpino ci sono in ballo punti importanti dato che Elfyn Evans, il compagno di scuderia primo in Portogallo e secondo della generale, è solo sesto, seppur ad una manciata di decimi dall'altro pilota del team giapponese, Katsuta Takamoto. La terza Hyundai i20 coupé del team principale è quella di Thierry Neuville, quarto a 35'' dalla vetta. Già dopo la prima mezza giornata di gara, Tänak può insomma già cominciare a pensare di amministrare il Rally di Sardegna, soprattutto perché fino a domani non sarà lui a dover “spazzolare” la pista agli altri. «È dura, è tosta: è una sfida – ha commentato l'estone – Diciamo che siamo davvero felici di essere qui senza problemi».

Nella Top 10 compaiono ancora Gus Greensmith (Ford Fiesta), settimo a quasi 1:11 dall'estone, e Pierre-Louis Loubet (1:42.1 di ritardo dalla testa) con la quarta i20 coupé del Wrc1. Il primo del Wrc2 è Mads Ostberg, nono con la Citroen C3. Nel pomeriggio sono in programma 4 stage per un totale di altri 54 chilometri.