Racing Bulls “promuove” Hadjar, in gara nel Mondiale F1 2025. Pilota francese: «Viaggio dai kart alle monoposto è il mio sogno»

La Red Bull ha promosso il suo pilota junior Isack Hadjar a partner di Yuki Tsunoda nel team RB della Red Bull per la prossima stagione. Il 20enne francese prende il posto lasciato libero da Liam Lawson dopo che il neozelandese è stato promosso per sostituire Sergio Perez al fianco del quattro volte campione del mondo della Red Bull Max Verstappen per la il Mondiale 2025. "È una grande soddisfazione per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che hanno creduto in me fin dall'inizio», il commento di Hadjar.

Nato e cresciuto a Parigi da una famiglia algerina, Hadjar ha impressionato i manager della Red Bull dopo essersi classificato secondo nel campionato di Formula 2 di quest'anno. «Il viaggio dai kart alle monoposto, fino ad arrivare alla Formula 1, è il momento per il quale ho lavorato tutta la vita: è il mio sogno», ha aggiunto il pilota franco-algerino. Laurent Mekies, team principal della Racing Bulls, da parte sua ha fatto sapere che «siamo entusiasti di avere Isack con noi il prossimo anno, che porterà una nuova e fresca dinamica alla squadra insieme a Yuki. Ha il talento e la grinta necessari per competere ai massimi livelli e siamo certi che si adatterà rapidamente e avrà un impatto significativo».