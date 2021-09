Raikkonen saluta la F1: a fine campionato si ritirerà, a 42 anni, dalle corse

E' arrivato il momento di informare il mondo che a fine anno la grande, splendida, avventura nel Mondiale F1 è giunta al termine. Kimi Raikkonen a fine stagione si ritirerà. Lo ha comunicato lui stesso via Instagram: "Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1. E' una decisione che ho preso durante lo scorso inverno. Non è stato facile, ma dopo questa stagione è tempo di cose nuove. Anche se il campionato è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutte le mie squadre, tutte le persone coinvolte nella mia carriera agonistica e soprattutto tutti voi grandi fans che avete fatto il tifo per me per tutto questo tempo. La Formula 1 potrebbe finirà per me, ma c'è molto di più nella vita che voglio vivere e godermi. Ci vedremo in giro! Cordiali saluti Kimi". Raikkonen lascerà a 42 anni, che compirà il prossimo 17 ottobre. Una carriera incredibile la sua, lunghissima, iniziata in F1 nel 2002 con la Sauber dopo appena due anni di monoposto: nel 1999 infatti, il finlandese corre nella Formula Ford Zetec Euro Cup concludendo in quinta posizione mentre nel 2001 conquista il titolo della Formula Renault 2.0 britannica ottenendo anche la settima posizione nella Eurocup Renault. E già in quell'anno, Raikkonen riceve la chance di provare la Sauber per tre giorni al Mugello, dal 12 al 14 settembre, poi ancora il 28 settembre. Peter Sauber si innamora di lui e ha dubbi nel lanciarlo in F1 la stagione seguente. Un rischio certo, ma che è stato ampiamente ripagato.

Decimo nel Mondale 2001, Ron Dennis lo strappa a Sauber. Raikkonen con la McLaren gareggia dal 2002 al 2006 risultando vice campione del mondo nel 2003 e 2005, conquistando in totale nove vittorie e undici pole. A fine 2006, il passaggio in Ferrari e subito Raikkonen vince clamorosamente il titolo mondiale nel 2007 con sei vittorie e tre pole all'attivo. Con il team italiano, Kimi si piazza terzo nel 2008 e sesto nel 2009, dopo di che esce temporaneamente dalla F1. Nel 2010-2011 è al via del Mondiale Rally con la Citroen, poi nel 2012 il grande ritorno in F1 con la Lotus. E' subito grande protagonista tanto che termina il campionato al terzo posto. Quinto nel 2013, Raikkonen torna in Ferrari nel 2014 e dopo un primo anno difficile, riappare al vertice: quarto nel 2015, sesto nel 2016, quarto nel 2017, terzo nel 2018, ma una sola vittoria. Poi, il passaggio nel team Sauber Alfa Romeo. In totale, fino ad oggi, Raikkonen ha disputato 341 Gran Premi, 21 vittorie, 18 pole e un totale di 103 podi. Inoltre, per 44 volte è partito in prima fila, ha ottenuto 46 giri più veloci.

Raikkonen, sempre molto schivo con i media, è invece sempre stato gioviale con gli amici, anche delle corse, al di fuori dei paddock. Il suo modo di essere, scanzonato, al contrario di quel che si poteva immaginare, è sempre stato molto apprezzato dal pubblico tanto da renderlo il pilota più amato. Sono poi passati alla storia alcuni suoi team radio che hanno fatto aumentare ancora di più l'affetto dei fans nei suoi confronti. Non c'è dubbio, Kimi mamcherà a noi e a tutta la F1.