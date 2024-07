Ralf Schumacher fa coming out, il fratello di Michael presenta sui social il compagno Etienne

Ralf Schumacher fa coming out. L'ex pilota di Formula uno, fratello di Micheal, ha deciso dichiarare il suo orientamento sessuale. Il coming out è avvenuto con un post su instagram che lo ritrae in compagnia del fidanzato Etienne, con sotto una discalia che recita: «La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto».

Diverse migliaia di like e commenti sotto al post, in supporto della nuova coppia, che in foto si mostra abbracciata di spalle, intenta ad ammirare un tramonto sul mare. Anche nelle storie instagram, lo stesso Ralf ha condiviso una foto che lo ritrae con il nuovo compagno e un'amica che si dichiara molto contenta per loro. Precedentemente Schumacher è stato sposato con la conduttrice televisiva Cora Brinkmann dal 2001 al 2015. Una relazione da cui è nato David che ha deciso di seguire le orme del papà in un’altra categoria.

La carriera da pilota

Ralf Schumacher debutta in Formula 1 nel 1997 con la Jordan, scuderia irlandese dove faceva coppia con l'italiano Giancarlo Fisichella. Nel 1999 passa alla Williams, dove rimarrà fino al 2004 con diversi alti e bassi ma senza mai lottare veramente per il titolo. Conclude la sua carriera alla Toyota, dove si trasferisce all'inizio del 2005, ma anche qui non lascia il segno e decide di ritirarsi nel 2007 dalla Formula 1. Continuerà a correre in DTM con la Mercedes, dove gareggia fino al 2010.