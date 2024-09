Rally 1000 Miglia, Crugnola e Ometto trionfano e sono Campioni Italiani Assoluti Rally Sparco 2024

E quattro! Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto sono per la quarta volta i Campioni d’Italia Rally. Il duo della FPF mancava solo un risultato per chiudere la partita, e sono andati a prenderlo al Rally Mille Miglia, penultima prova del tricolore, che tyaliano ra concluderà a Sanremo fra un mese. A Brescia è andato in onda il film già visto tante volte con Crugnola e Ometto dominatori assoluti della gara, si sono “bevuti” le prime tre piesse di venerdì costruendo la prima leadership. La musica non è cambiata sabato e nel pomeriggio sono arrivati a festeggiare il terzo centro consecutivo nel CIAR SPARC entra nella hall of fame, insieme a big come Paolo Andreucci e Dario Cerrato.

Alle spalle della rossa Citroen C3 si sono piazzate, racchiuse in 5 secondi le Skoda di Simone Campedelli e Stefano Albertini e la Toyota Yaris di Basso. Buona la gara di Andrea Mabellini e Roberto Dapà, i due giovani sui quali è puntato l’interesse di tutti, che cominciano a entrare stabilmente nelle classifiche dei migliori.

LA CLASSIFICA

1° Crugnola-Ometto (Citroen C3) in 1:04'22.3; 2. Campedelli-Canton (Skoda Fabia) a 23.7; 3. Albertini-Fappani (Skteoda Fabia) a 26.b2; 4. Basso-Granai (Toyota Yaris GR) a 29.0; 5. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia) a 31.0; 6. Dapra'-Guglielmetti (Skoda Fabia) a 41.1; 7. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia) a 43.0; 8. Nucita-Pollet (Hyundai I20N) a 55,.7; 9. Re-Vozzo (Volkswagen Polo) a 1'00.5; 10. Scattolon-Magrini (Citroen C3) a 1'11.3

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR SPARCO: 1. Crugnola-Ometto 101,5pt; 2. Campedelli-Canton 80; 3. Basso-Granai 65pt; 4. Signor-Michi 42pt; 5. Avbelj 38,5pt; 6. Scattolon-Zanni 30,5pt; 7. Mabellini-Lenzi 28,5pt; 8. Nucita-Pollet 22,5pt; 9. Re 13pt; 10. Daprà 12,5pt.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR JUNIOR: 1. Doretto 81 pt; 2. Dei Ceci 61,5pt; 3. Zanin 50,5pt; 4. Ricciu 39pt; 5. Boatti 30pt

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Cogni-Brachi 70,5 pt; 2. Pisani-Moriconi 67,5 pt; 3. Lucchesi 61 pt; 4. Vigliaturo 43 pt; 5. Strabello 39.5 pt.

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. Signor 80pt (già Campione); 2. Avbelj 72,5pt; 3. Scattolon 67pt; 4. Daprà 42pt; 5. Sartor 39pt.

CALENDARIO CIAR SPARCO 2024: 15-16 marzo | Rally il Ciocco e Valle del Serchio; 12-13 aprile | Rally Regione Piemonte; 10-11 maggio | Rally Targa Florio (coeff. 1,5); 26-29 maggio | Rally Due Valli; 26-28 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 13-14 settembre | Rally 1000 Miglia; 18-19 ottobre | Rally Sanremo (coeff. 1,5)