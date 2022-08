Rally 1000 Miglia, tutti a caccia di Crugnola-Ometto (Citroen C3) nel penultimo appello del CIAR

Penultimo appello per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con l’iconico appuntamento del Rally 1000 Miglia, venerdì e sabato prossimi, quando la quarantacinquesima edizione della gara in versione rallistica organizzata da AC Brescia ritroverà il centro di Brescia fino a Piazzale Arnaldo in occasione della cerimonia di premiazione finale. Il percorso di oltre 580 chilometri di asfalto con 9 prove speciali da 126 km totali, si sviluppa invece attorno a Montichiari. Gli iscritti sono 163 divisi nelle due validità, tra il penultimo atto del CIAR Sparco e la chiusura della Coppa Rally di 2^ Zona ACI Sport.

A Brescia si assegnerà il tradizionale punteggio – 20 al primo, 15 al secondo, 12 al terzo – prima dell’ultimo round al prossimo Rally Due Valli con punteggio maggiorato a coefficiente 1,5. Dei sette round previsti verranno sommati i sei migliori risultati per decretare i Campioni d’Italia 2022. Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto con la Citroen C3 Rally2 di FPF Sport sono ancora davanti a tutti con 101,5 punti collezionati. Due vittorie ottenute, sempre a podio, quasi mai apparso in difficoltà. A Brescia ha sfiorato il successo un anno fa, in una gara che finora che non ha mai vinto. Sempre più vicino in classifica è Damiano De Tommaso, secondo assoluto a 9.5 punti da Crugnola e leader invece per quanto riguarda la speciale classifica del Campionato Italiano Rally Promozione che arriva galvanizzato dalla sua seconda vittoria in campionato ottenuta sul palcoscenico europeo al Rally di Roma. Terzi aspiranti al titolo Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, sono rimasti arretrati a quota 61 punti dopo l’ultimo ritiro.

Conti alla mano, dopo Roma sono azzerate le possibilità di competere ancora per il vertice per gli altri piloti. Tra questi proveranno comunque a dire la loro Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla Hyundai i20 di Friulmotor, ancora a caccia della loro prima vittoria stagionale. Dopo un turno d’assenza tornano in azione Stefano Albertini e Danilo Fappani. I bresciani portacolori di BS Sport, ultimi vincitori del Rally 1000 Miglia, ci riproveranno sempre sulla Skoda di PA Racing per riscattare un’annata fin qui magra di soddisfazioni. Di nuovo ai nastri di partenza anche il lucchese Rudy Michelini insieme a Michele Perna sulla Volkswagen Polo di HK Racing. Sempre sulla boema Rally2 di Erreffe Rally Team, ci sarà il pavese Giacomo Scattolon affiancato da Giovanni Bernacchini, anche loro spinti dalla voglia di riscatto dopo il ritiro nella Capitale. Il fine settimana bresciano offrirà una nuova occasione per mettersi in mostra a Christopher Lucchesi, giovane supportato da HP Sport, navigato da Titti Ghilardi sulla Skoda di GF Racing, che proverà a riprendersi il vertice della classifica Under 25.

Grande attesa e curiosità anche per il ritorno ai rally a distanza di 11 anni del bresciano Andrea Dallavilla, Campione d’Italia nel 1997 proprio con Danilo Fappani su Subaru Impreza, stavolta insieme a Valentino Gaspari su Skoda per siglare la sua 200 gara in carriera.

QUARTO ROUND TOYOTA | Inizia a farsi sempre più intensa la competizione per la GR Yaris Rally Cup, che a Brescia giunge al quarto round e lancia un finale ancora tutto da vivere. Fin qui però il trofeo giapponese, che a Montichiari presenterà in partenza 10 Toyota Yaris GR di classe R1T Nazionale 4x4, sembra indirizzato verso Thomas Paperini autore di un tris di vittorie. In tanti proveranno ad invertire la rotta, compresi i due nuovi ingressi Simone Rivia, già apprezzato all’opera sulla Yaris e Riccardo Canzian, volto noto delle due ruote motrici nel tricolore.

GIORDANO PROVA A CHIUDERE IL SUZUKI | Il percorso della Suzuki Rally Cup punta ad un finale sprint con il Rally 1000 Miglia che anticiperà la settima ed ultima sfida sterrata programmata a novembre nella Liburna Terra. Tra le 11 Swift, nelle versioni Sport Hybrid in classe RA5H Naz. e Sport in classe Racing Start, svetta quella del capofila Matteo Giordano, che dopo quattro vittorie cercherà la quinta che gli consegnerebbe il titolo del trofeo con una gara d’anticipo. Non sono tirati indietro i principali avversari di quest’anno come Giorgio Fichera, Roberto Pellé ed il giovane leader di Under 25 Igor Iani, pronti a scombinare i piani del leader cuneese, a caccia anche del titolo per il Campionato Italiano R1.

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola 101,5pt; 2. De Tommaso 92pt; 3. Andolfi 61pt; 4. Basso, Albertini 38pt; 6. Scattolon 29pt; 7. Ciuffi 21,5pt; 8. Michelini 13,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio 6pt;

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. De Tommaso 109pt; 2. Andolfi 83,5pt; 3. Scattolon 57pt; 4. Ciuffi 47pt; 5. Michelini 37pt

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Casella 70pt; 2. Nicelli 62pt; 3. Zanin 52pt; 4. De Antoni 50pt; 5. De Nuzzo 32pt; 6. Ceriali 28pt; 7. Carra 13pt; 8. Solitro 11pt