Rally 2 Valli, trionfa la Skoda Fabia RS di Abvelj. È il terzo vincitore diverso in tre prove del Campionato Italiano Rally

Il Rally 2 Valli terza gara del Campionato Italiano Rally Sparco 2026, ha registrato la vittoria di un terzo pilota diverso. Bostan Abvelj si aggiunge ad Andrea Crugnola e Roberto Daprà, rispettivamente vittoriosi al Ciocco e alla Targa Florio. Un successo quello del pilota sloveno al volante della Skoda Fabia RS Munaretto pressochè perfetta che gli ha consentito di gestire la gara. Primo nella piesse d’apertura venerdì pomeriggio, Abvelj è passato al comando delle operazioni, sopravanzando Daataprà, il più veloce sulla Cappella Fasani, il tratto cronometrato più lungo della gara scaligera. Crugnola e Daprà le hanno provate tutte, ma Avbelj è sempre stato in grado di replicare consolidando il primato. Sarà poco conosciuto al grande pubblico, ma è un pilota veloce e concreto.

La prima vittoria nel CIAR la cercava da tempo, dopo i due titoli Promozione, dopo gli errori, dopo 22 due gare sempre al limite, dopo aver dimostrato ampiamente di poter essere un grande del rallysmo italiano; adesso finalmente è arrivata. Bostjan Avbelj navigato da Damijan Andrejka ha conquistato al 44° Rally Due Valli la sua prima vittoria nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. In terra scaligera l’equipaggio su Skoda Fabia RS è stato impeccabile, mostrando le sue grandi qualità in condizioni miste e nelle prove complicate, riscattando immediatamente l’uscita della Targa Florio.

La differenza Avbelj però l’ha fatta nella mattinata di sabato, nelle PS6 “Moruri” e nella PS7 “San Francesco”, dove ha definitivamente preso la leadership allungando nettamente sugli avversari. Lì infatti si sono fermate le possibilità di vittoria per Daprà, il giovane alfiere ACI Team Italia su Skoda RS della Delta Rally navigato da Luca Guglielmetti e arrivato in Veneto da leader del tricolore. Il driver della Pintarally nella prima giornata di gara aveva guidato divinamente, chiudendo il venerdì davanti a tutti con un pesante scratch in notturna. Sulla PS7 però si è girato, perdendo 20” e la chance di ottenere il bis dopo il successo alla Targa Florio.

Ne hanno approfittato in quel frangente così anche Andrea Crugnola e Luca Beltrame, che risaliti al 2° posto con la loro Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale hanno potuto strappare un argento pesante in ottica Campionato. Il varesino della scuderia EASI, dopo un inizio ad alto ritmo in cui si è giocato la prima posizione, al sabato ha perso contatto dalla vetta, chiudendo in Piazza Brà con un ritardo di 14.2'' da Avbelj. Il terzo gradino del podio è andato quindi a Daprà, staccato a 30.5'' dalla vetta.

Ottimo il quarto posto di Fabio Andolfi, che si prende una bella rivincita sul divorzio dalla squadra con cui aveva iniziato la stagione, con un distacco inferiore al minuto. Completa la top five Andrea Nucita. Ci piace sottolineare anche le prestazioni dei due piloti laziali, entrambi con le Skoda, Liberato Sulpizio, che è entrato nella top ten, davanti al principe tedesco Albert Thurn und Taxias e Carmine Tribuzio, dodicesimo. E ora inizia il conto alla rovescia per il Rally di Roma Capitale a inizio luglio.