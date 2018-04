Rally Argentina, Loeb cerca la fuga in classifica. Hyundai vuole consolidare il primato

CORDOBA – Il World Rally Championship (Wrc) torna in Sud America. Ad un mese e mezzo di distanza dalla prova messicana, nel fine settimana la carovana approda in Argentina dopo la tappa francese in Corsica. Tra gli spunti di particolare interesse ci sono le ultime due vittorie consecutive di Hyundai (prima con Hayden Paddon e lo scorso anno con Thierry Neuville) ed il fatto che Sébastien Ogier non figuri ancora fra i vincitori della gara.

Il Rally Argentina è la quinta tappa del mondiale 2018. Il cinque volte campione iridato ha già piazzato la Ford Fiesta della scuderia M-Sport davanti ai musi delle auto dei rivali a Monte Carlo, in Messico ed in Corsica. Nella generale ha un vantaggio di 17 lunghezze sul belga che corre con la i20 coupé. Nella terra dei gauchos prosegue la lotta per un titolo che il team coreano vuole assolutamente vincere, almeno come squadra (attualmente è in testa).

La Ford M-Sport schiera il solito trio: oltre a Ogier ci sono Elfyn Evans (sottotono in questo avvio di stagione) e rientra Teemu Suninen dopo aver ceduto il volante Bryan Bouffier nell'ultimo rally. Hyundai affianca a Neuville il norvegese Andreas Mikkelsen, quarto della generale, e lo spagnolo Dani Sordo. I giapponesi di Toyota confermano alla guida delle Yaris da rally i “soliti” Ott Tänak (l'estone è terzo assoluto), Jari-Matti Latvala ed Esapekka Lappi, che ha più punti del quotato compagno di squadra. La strategia di Citroen con la C3 resta quella ad “assetto (molto) variabile” con Kris Meeke (terzo posto in Messico il miglior risultato stagionale) sempre al via ed accompagnato in Argentina da Craig Breen alla terza partenza nel 2018 e con un secondo posto in Svezia e da Khalid Al-Qassimi, il 46enne membro della famiglia reale che guida due dei sette principati degli Emirati Arabi Uniti.

Il Rally Argentina è articolato su 18 frazioni per un totale di oltre 358 chilometri contro il tempo. Il primo stage si disputa nella notte italiana fra giovedì e venerdì: 1,9 chilometri su un circuito che omaggia la città di Cordoba. Venerdì sono in programma 7 frazioni (154 chilometri), sabato altrettante (147 km) e sabato le restanti tre per complessivi poco più di 55 chilometri, power stage incluso. Al via ci sono tre dei vincitori delle ultime quattro edizioni: Neuville, Meeke (2015) e Latvala (2014).