Rally Argentina, Tänak (Toyota) subito in testa. Inseguono Neuville (Hyundai) e Meeke (Toyota)

VILLA CARLOS PAZ – La prima speciale, quella in notturna, del Rally Argentina, valido come quinta tappa del Fia World Rally Championship 2019 (Wrc) non ha riservato sorprese. Il verdetto dei primi 1.900 metri della prova che il sei volte campione del mondo Sébastien Ogier (quattro volte con Volkswagen e due con Ford) non ha mai vinto è stato lo stesso dello shakedown. Perché Ott Tänak (Toyota Yaris) è stato il più veloce.

Nella prova generale si era tenuto alle spalle Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) e Kris Meeke (Toyota Yaris), secondi con lo stesso tempo, mentre in gara ha preceduto Ogier, che insegue il settimo alloro con la Citroen C3, di 1,6 secondi e lo stesso Meeke di 17 decimi. Fuori dal podio che più virtuale non si può c'è il terzetto della scuderia coreana.

Il rientrante Andreas Mikkelsen è quarto a 2.0'', tallonato dal belga vice campione del mondo a 2,1'' e da Dani Sordo a 2,3''. Lo spagnolo condivide la sesta posizione con il primo dei finnici del Wrc1 in gara, cioè Jari Matti Latvala (Toyota Yaris). Il secondo è Esapekka Lappi (Citroen C3), ottavo a 2,9'', ed il terzo è Teemu Suninen (Ford Fiesta), decimo a 3,5''. In nona posizione c'è Elfyn Evans (Ford Fiesta), già secondo in Argentina.

Venerdì, oggi, si comincia a fare sul serio con sette prove cronometrate per un totale di 147,82 chilometri. Tre stage sono da percorrere due volte in giornata, mentre una – quella che prevede i due giri del Parque Tematico e che conclude la sessione mattutina (pomeriggio in Italia) – verrà ripetuta anche sabato.