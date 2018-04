Rally Argentina, Tanak (Toyota Yaris) continua a volare. Due Hyundai alle sue spalle

VILLA CARLOS PAZ – Solo Ott Tänak può affossare Ott Tänak. L'estone della Toyota sta dominando il Rally Argentina: su 15 stage, ne ha finora vinti 10 piazzandosi solo due volte fuori dal podio. Con la sua Yaris sembra un pilota “marziano” rispetto ai rivali. Che alle sue spalle si contendono le posizioni di “rincalzo”. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) è quello che gli è meno lontano con un ritardo di 46 secondi e mezzo.

Con la seconda frazione della giornata il belga si è preso la piazza d'onore provvisoria che apparteneva a Kris Meeke (Citroen C3). Nell'ultima cronometrata di sabato, il britannico ha dovuto fare i conti con una foratura perdendo quasi due minuti e mezzo scivolando in ottava posizione nella classifica generale. A tre stage dal termine, il podio della quinta tappa del Wrc è completato da Dani Sordo (Hyundai), che continua a “coprire le spalle” a Neuville.

Sébastien Ogier (Ford Fiesta) è stato il principale beneficiario del problema occorso a Meeke, avendo guadagnato una posizione e portandosi al quarto posto, anche se a quasi due minuti dal leader della corsa. Il francese ha già fatto sapere di non essere preoccupato per il distacco da Sordo (una cinquantina di secondi): l'iridato guarda alla classifica per evitare che Neuville gli rosicchi troppi punti.

Andreas Mikkelsen con la terza i20 Coupé è quinto e punta a guadagnare i 15 secondi che lo separano da Ogier per assicurare il proprio contributo alla “causa” di Hyundai. Poi ci sono Esapekka Lappi (Toyota Yaris) ed Elfyn Evans (Ford Fiesta). Nella Top 10 figurano ancora Teemu Suninen (Ford Fiesta) ed il primo del Wrc2, il giovane Kalle Rovamperä al volante della Skoda Fabia R5, che sono rispettivamente nono e decimo. Craig Breen e Khalid Al-Qassimi con le altre due C3 del Wrc1 sono fuori dai giochi: l'irlandese aveva perso quasi 10 minuti nell'undicesimo stage e si è poi ritirato nel tredicesimo, mentre l'arabo viaggia con oltre17 minuti di ritardo in 14° posizione. Oggi il gran finale con gli ultimi 55,27 chilometri che potrebbero premiare Tänak con il terzo successo in un rally mondiale.