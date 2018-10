Rally Catalogna, Ogier (Ford) subito il più veloce. Neuville (Hyundai) e Tanak (Toyota) ad una incollatura

BARCELLONA – Catalogna penultimo atto. Il Rally spagnolo è cominciato nella serata di giovedì a Barcellona con 3,2 spettacolari chilometri contro il tempo che, al solito, non possono venire considerati indicativi anche se i distacchi sono già nell'ordine di diversi secondi. Così come non si può dare troppa importanza al shakedown nel quale Sébastien Ogier (Ford Fiesta) ha ottenuto il miglior tempo.

Il connazionale Sébastien Loeb, otto volte vincitore in Catalogna, ha avuto un problema sulla sua Citroen C3 nella tappa inaugurale rimediando un ritardo che sfiora i 16 secondi da Ogier, il migliore dei piloti del Wrc1, fra i quali c'è eccezionalmente anche Ken Block, asso del drifting al volante di una Ford Fiesta, già attardato di oltre 25 secondi.

Ogier, che insegue il sesto titolo iridato consecutivo, ha registrato un crono di 3:35.3. Il tansalpino ha preceduto Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) di 3,7 secondi. Il belga è il leader della classifica mondiale e deve difendere un margine di 7 punti. Alle spalle dei due battistrada, con un ritardo di 4,2'', c'è Ott Tänak (Toyota Yaris), ancora in lotta per la vittoria finale, ma i suoi risultati potrebbero non bastare dopo la sfortunata prova del Galles.

I compagni di scuderia dei tre fuoriclasse, quelli che potrebbero sfilare punti agli avversari, sono tutti alle spalle. Andreas Mikkelsen (Hyundai) è il quarto del Wrc1 ed ha già rimediato 5,6 secondi da Ogier. Elfyn Evans (Ford) segue il norvegese, al quale rende 4 decimi, ed è a propria volta tallonato dall'idolo di casa, lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai) attardato di un secondo e mezzo.

Gli altri uomini di classifica sono nell'ordine Craig Breen, il migliore dei tre piloti del Doppio Chevron, Jari Matti Latvala (Toyota), Esappeka Lappi (Toyota), Teemu Suninen (Ford), Loeb e Khalid Al-Qassimi (Citroen). Block, come il pilota degli Emirati Arabi Uniti, è a oltre 26 secondi. Venerdì si comincia a fare sul serio con 6 speciali per un totale di quasi 145 chilometri.