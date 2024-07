Rally d’Estonia: Linnamäe (Toyota) sconfigge Virves (Skoda), Paddon (Hyundai) nuovo leader di campionato

TARTU – È stato un duello intenso e incerto fino all’ultima curva quello che si è potuto apprezzare nel Rally d’Estonia. A contendersi il successo, del quarto atto stagionale del FIA ERC, sono stati i veloci piloti locali Georg Linnamäe e Robert Virves. Una lotta iniziata fin dalle prime battute e che ha visto il suo epilogo proprio nella Power Stage conclusiva di Kambja in favore di Linnamäe e del suo navigatore James Morgan. L’estone, tra i protagonisti del WRC2, ha così conquistato la sua prima vittoria nel campionato europeo.

Il confronto serrato, che ha visto contrapposti Linnamäe e Virves, è iniziato già con la prima speciale del sabato quando Hayden Paddon, nell’atterrare da un salto, ha danneggiato l’avantreno della sua Hyundai i20N. Ad approfittarne è stato Linnamäe che, conquistando la prova di Raanitsa, è salito al comando delle operazioni. L’estone della Toyota ha, però, dovuto guardarsi le spalle dal suo connazionale Virves. Il pilota della Skoda Fabia, sfruttando le gomme nuove, nella tornata pomeridiana ha man mano accorciato le distanze fino a effettuare il sorpasso al termine della tappa del sabato.

A rendere il tutto ancora più incerto ci ha pensato il meteo domenicale. La pioggia, caduta sulle speciali estoni, ha reso più intenso il duello. Ciò nonostante Virves ha allungato su Linnamäe portando il vantaggio a 9”3 prima della speciale conclusiva. Ma il colpo di scena è avvenuto proprio nella Power Stage con Linnamäe che ha deciso di montare gli pneumatici Michelin Soft per l’assalto finale. La scelta, vista la superficie umida per via della pioggia caduta in precedenza, si è rivelata vincente e Linnamäe ha siglato lo scratch battendo di appena 2”2 Virves.

Gli estoni sono risultati imprendibili per tutto il fine settimana, tanto da aver fatto il vuoto alle loro spalle. Ne sa qualcosa Nikolay Gryazin che ha chiuso terzo ma a oltre un minuto dalla coppia di testa. Solitamente impegnato nel WRC2, il russo della Citroën ha preceduto Mads Østberg che ha beneficiato del ritiro di Mikko Heikkilä, costretto alla resa a tre prove dal termine per noie al motore della sua Toyota Yaris, per salire al quarto posto.

Attardato dopo la perdita d’olio dalla sua Hyundai, Paddon non si è dato per vinto iniziando una serrata rimonta culminata sul finale con il sorpasso su Miko Marczyk. Il campione europeo ha così artigliato la top 5. Tale risultato, complice il decimo posto finale di Mathieu Franceschi, ha permesso al neozelandese del team BRC di salire in testa alla classifica generale del FIA ERC. Consistente la prova di Andrea Mabellini che, navigato da Virginia Lenzi, è risultato il migliore tra i gommati MRF ottenendo l’ottavo posto assoluto.

Reduce dall’ottimo esordio nel WRC nel Rally di Polonia, Martinš Sesks è tornato a battagliare nel FIA ERC. Il lettone però è stato subito rallentato dalla valvola pop-off difettosa della sua Toyota Yaris. Come se non bastasse, nella PS9 si è dovuto fermare per sostituire una gomma forata. Sesks ha provato a recuperare il terreno perso ma, al termine di un fine settimana difficile, si è dovuto accontentare del quattordicesimo posto. Il Rally d’Estonia è durato pochissimo per Simone Tempestini costretto, per via di una carambola, alla resa già nella prima speciale del venerdì.

Oltre a dominare la classifica assoluta, gli estoni si sono distinti anche nelle altre classi. Romet Jürgenson, al volante della Ford Fiesta Rally3, ha conquistato la vittoria nel FIA ERC3 davanti ai connazionali Patrick Enok e Joosep Ralf Nogene. Porta la firma di Jaspar Vehar il primato nel Junior ERC e nel FIA ERC4. L’estone della Ford ha chiuso davanti a Calle Carlberg e a Mille Johansson.

Il prossimo appuntamento vedrà i protagonisti dell’Europeo Rally sfidarsi sulle nostre strade. Il Rally di Roma Capitale, in scena dal 26 al 28 luglio, segnerà il girone di ritorno del FIA ERC. Giunto alla sua dodicesima edizione, dopo la speciale nel cuore di Roma la prova capitolina si svolgerà come di consueto sulle speciali ricavate nei pressi di Fiuggi.

FIA ERC – Rally d’Estonia classifica finale