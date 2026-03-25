Rally del Ciocco apre le danze ad una stagione tutta da seguire. Nel weekend parte la caccia alla Lancia Ypsilon di Crugnola

Finalmente si corre! E' al count down finale Il Ciocco, la tradizionale apertura del Campionato Italiano Rally, in programma il prossimo week end in Garfagnana. Sono tanti i motivi e le situazioni in attesa di questo primo confronto. I riflettori sono puntati su Andrea Crugnola, che punta a riconquistare il titolo, sarebbe il quinto, sfuggitogli l'anno scorso. Il varesino è la punta di diamante dello schieramento Lancia con la nuova Ypsilon HF Rally2 gestitata da FPF Sport. Nuovo è anche il copilota, Luca Beltrame, con il quale ha subito centrato la vittoria nella gara test al Rally dei Laghi. Mancherà invece il campione in carica Gian Domenico Basso che ha tenuto fede ai propositi di ritiro manifestati a fine stagione 2025.

A contendere il tricolore a Crugnola, saranno in quattro. Simone Campedelli, motivato dall'ingaggio da parte di Toyota, che gli affida la Yaris Rally2. Stessa vettura, ma struttura diversa, la Step Five, per Fabio Andolfi, autore di una grande prestazione al Rally Sanremo 2025. Con le Skoda Fabia RS Rally2 è Roberto Daprà, il giovane più atteso, e lo sloveno Bostjan Abvelj, cresciuto di molto nell'IRC. C'è molta curiosità sui i due finlandesi l'ex pilota di F1 Heikki Kovalainen al volante della Citroen C3 Rally2 e Benjamin Korhola, che ha vinto di recente la prima gara del Campionato Terra, e sul rientrante Andrea Nucita con le Skoda. Un risultato a sorpresa potrebbe arrivare da Andrea Pisani, vincitore del monomarca Lancia nel 2025, ha rinunciato al previsto programma europeo per il CIAR SPARCO- Completano lo schieramento Rally2 Ivan Ferrarotti con la Hyundai e con le Skoda Antonio Rusce, Giuseppe Testa, e i due laziali Liberato Sulpizio e Carmine Libuzio.

Il 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio entrerà nel vivo sabato con la partenza da Lucca alle 15:00 e una prima giornata composta da 60,64 chilometri cronometrati. Dopo la classica “Il Ciocco TV” (2,02 km), gli equipaggi affronteranno le prove di “Fabbriche di Vergemoli” (14,50 km) e “Calomini” (14,81 km), ripetute due volte prima del riordino notturno. La seconda tappa, in programma domenica, sarà ancora più impegnativa con 81,96 chilometri di prove speciali. Il percorso comprenderà le prove di “Puglianella” (7,29 km) e “Careggine” (19,76 km), oltre alla prova spettacolo “Il Ciocco TV” e alla “Chiozza” (11,91 km), che chiuderà la gara come Power Stage. L’arrivo finale è previsto a Castelnuovo di Garfagnana alle 16:00, con il podio conclusivo nella celebre località toscana. La gara potrà essere seguita su ACI Sport TV (Canale 228 SKY - 52 TivùSat - streaming su acisport.tv) con ripetuti collegamenti da partenza, prove speciali e riordini che racconteranno passo dopo passo questo primo round del CIAR.