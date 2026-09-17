Rally del Lazio Cassino in programma nel week end. Riparte la sfida tra Drapà, Crugnola e lo sloveno Avbelj

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco riapre i battenti con la seconda gara che si svolge in terra laziale. E' il Rally del Lazio Cassino in programma in questo week end, che impegnerà nell'ennesima sfida i tre grandi protagonisti della stagione: Roberto Drapà, Andrea Crugnola e lo sloveno Bostjan Avbelj. La gara che ha il suo cuore pulsante proprio all'ombra della abbazia benedettina, è organizzata da M33 e World Events Racing. Oltre 150 sono i chilometri totali di prove speciali, sui veloci asfalti del frusinate, compresa la “Torre di Cicerone” che con i suoi 29,93 km è la più lunga del campionato.

Daprà terzo al Rally del Piemonte è in una situazione delicata ha un margine di 15 punti su Crugnola, e in coppia con Luca Guglielmetti su Skoda Fabia RS della Delta Rally e la scuderia Pintarally, dovrà puntare alla vittoria per mantenere fino in fondo questo vantaggio. Ma la vittoria a Cassino è pure l'obiettivo di Andrea Crugnola. Il portacolori della scuderia EASI ha infatti vinto al Rally Regione Piemonte e deve vincere anche a Cassino per recuperare in vista del gran finale. D’altro canto, un risultato che gli facesse perdere altri 11 punti da Daprà, chiuderebbe il CIAR Sparco 2026 anzitempo; dunque vietato sbagliare. Il terzo incomodo Bostjan Avbelj, è matematicamente ancora in lotta per lo scudetto con Skoda Fabia RS di MS Munaretto, e getterà nella mischia la sua ben nota velocità, che gli ha finora permesso strappare punti pesanti nelle Power Stages.



A Cassino è chiamato alla rivincita dopo il Rally del Piemonte Simone Campedelli, pilota ufficiale del Toyota Gazoo Racing Italy assieme a Tania Canton. L’occasione d’oro ce l’avrà tuttavia Andrea Nucita, che con Maurizio Messina sulla Skoda Fabia RS di MS Munaretto ora vede il titolo a portata di mano. Grandi aspettatve anche per Heikki Kovalainen con la Citroen C3 e per l’altro equipaggio ufficiale del Toyota Gazoo Racing Italy, Benjamin Boulenc e Chloè Barozzi. Attesi al via anche Liberato Sulpizio, in coppia con Manuel Fenoli su vettura boema di MM Motorsport e i colori di BB Competition, e Alex Ferrari affiancato da Nicola Angilletta, su Citroen C3 di FPF Sport e la scuderia Movisport. Dal canto suo Vittorio Ceccato, che assieme a Stefano Tiraboschi, con la scuderia Rally Team New Turbomark e la Skoda Fabia RS di PA Racing, è pronto a festeggiare il CIAR Over55.



Il Rally del Lazio Cassino sarà valido anche come quinto atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Fra i sei equipaggi di ACI Team Italia sulle Lancia Ypsilon. Davanti a tutti c’è Geronimo Nerobutto con Matteo Zaramella alle note, inseguito a una lunghezza da Lorenzo Varesco e Isabel Goss che invece hanno vinto sia alla Targa Florio sia al Rally Regione Piemonte, ma a San Marino si sono ritirati. A pari punti Alberto Siccardi, che sarà affiancato in Nel CIAR Due Ruote Motrici il titolo è stato già stato assegnato nell’ultimo round a Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, laureatisi campioni con due gare d’anticipo su Peugeot 208, in ballo ci sono ancora podio e montepremi.

Il Rally del Lazio Cassino entrerà nel vivo venerdì 18 settembre, dopo la cerimonia di partenza in programma giovedì alle 20:00. La prima giornata si aprirà con lo Shakedown di Pico, dalle 7:30, su un tratto di 2,62 km che verrà poi utilizzato nella stessa configurazione per la PS1 “Pico Short” (2,62 km – 14:21). Dopo il riordino a Cassino, spazio ai due passaggi sulle prove di “Viticuso” (13,60 km – 16:13 e 19:49) e “Terelle” (14,65 km – 17:18 e 20:54), entrambe confermate nel disegno già affrontato nella passata edizione. Viticuso propone un tracciato tecnico immerso in uno scenario mozzafiato, mentre Terelle recupera strade profondamente legate alla tradizione del Rally Lirenas e del Rally Cassino. Sabato 19 settembre la sfida ripartirà con la prova regina, la “Torre di Cicerone” di 29,93 km (9:03 e 15:06), la speciale più lunga dell’intero rally e di tutta la stagione, ricavata sul percorso già utilizzato dal Rally di Roma Capitale. Seguiranno i doppi passaggi sulla “Pico” (9,21 km – 10:36 e 16:39) nella sua configurazione completa e sulla “Itri” (7,05 km – 11:18 e 17:21), veloce e panoramica e quest’anno percorsa in senso opposto rispetto al 2025. Proprio il secondo passaggio sulla Itri sarà la Power Stage conclusiva, prima dell’arrivo finale previsto alle 19:00 in Corso della Repubblica a Cassino.



CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Daprà 84 pti; 2. Crugnola 69 pti; 3. Avbelj 59 pti; 4. Nucita 35 pti; 5. Campedelli 33 pti.



CLASSIFICA CIR Promozione: 1. Nucita 79,5 pti; 2. Rusce 56 pti; 3. Boulenc 45,5 pti; 4. Sulpizio 37 pti;



CLASSIFICA 2RM: 1. Di Pietro 102 pti. (campione); 2. Cambiaghi 46 pti; 3. Ardizzone 37 pti; 4. De Antoni 36 pti; 5. Di Giovanni 32 pti.