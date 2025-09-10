Rally del Lazio Cassino, più di cento piloti iscritti alla gara. Tre giorni di grande spettacolo con tutti i big presenti al via

Superata quota 100. Max Rendina, M33 e World Events Racing annunciano l’elenco iscritti del Rally del Lazio Cassino, valido quale penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025 in programma da giovedì 11 a sabato 13 settembre.

Ci sono davvero tutti i big della scena tricolore italiana che a Cassino riaccenderanno la sfida per il CIAR Sparco che già in Lazio potrebbe scrivere verdetti pesanti. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Škoda Fabia RS Rally2/Movisport) sono in testa alla classifica dopo il successo al Rally di Roma Capitale e proveranno ad allungare ancora, consapevoli che Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto (Citroën C3 Rally2/EASI) faranno il diavolo a quattro per stare davanti. La matematica tiene in gioco solo i due fuoriclasse, entrambi all’esordio sulle strade del Rally del Lazio Cassino, ingrediente fondamentale per rendere questo appuntamento scintillante.

Se Basso e Crugnola sono in corsa per lo scudetto, la lista dei partecipanti è ricca di piloti che possono dire la loro per l’assoluta, candidandosi a sparigliare le carte. Roberto Daprà e Luca Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2/Pintarally Motorsport), portacolori di ACI Team Italia, inseguono ancora la prima vittoria assoluta nel CIAR. Fabio Andolfi e Marco Menchini (Toyota GR Yaris Rally2/Meteco Corse) Simone Campedelli e Tania Canton (Škoda Fabia RS Rally2/Island Motorsport), quest’anno spesso rallentati da episodi sfavorevoli. Torna in gruppo anche Giacomo Scattolon con Francesco Magrini (Citroën C3 Rally2/Movisport), così come Thomas Paperini ed Andrea Gabelloni con la Toyota GR Yaris Rally2 ufficiale dopo l’incidente del Ciocco che li ha tenuti lontani dal loro programma ufficiale fino a qui.

Grande attesa da parte degli appassionati per Heikki Kovalainen. L’ex pilota di Formula 1 con McLaren e Lotus ritorna nel CIAR dopo l’apparizione nel round di apertura e lo farà insieme a Patric Ohman con una Citroën C3 Rally2. Occhi puntati anche sui trofei di marca, di cui il Lazio è un appuntamento molto importante. Per il Trofeo Lancia, legato al ritorno del marchio italiano nelle competizioni rallistiche, prosegue il confronto tra Gianandrea Pisani–Nicola Biagi (Lancia Ypsilon/RO Racing), Davide Pesavento–Alessandro Michelet (Lancia Ypsilon/Hawk Racing Club) e Giorgio Cogni–Daiana Darderi (Lancia Ypsilon/EASI), che si sfideranno come sempre dal primo all’ultimo metro.

Anche la GR Yaris Rally Cup sarà tra i protagonisti del Rally del Lazio Cassino, portando in gara un gruppo compatto di concorrenti. Da Tommaso Paleari con Harshana Ratnayake (Toyota Yaris GR/Bluthunder Racing), a Fabrizio Andolfi Jr. con Alessandro Maria Alocco (Toyota Yaris GR/Sport Management), passando per Benjamin Boulenc con Chloé Barozzi-Gauze (Toyota Yaris GR/Alma Racing) e Salvatore Lo Cascio con Veronica Modolo (Toyota Yaris GR/Island Motorsport – Laserprom 015). Spicca anche la presenza femminile di Maira Zanotti con Alyssa Anziliero (Toyota Yaris GR/Eurosport), segnale della vivacità di una serie monomarca che continua a unire giovani talenti e piloti di esperienza.

In merito alle giovani generazioni, il Rally del Lazio Cassino sarà anche appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, la serie d’ingresso alle competizioni organizzata dall’Automobile Club d’Italia. Tra i principali protagonisti pronti a giocarsi punti pesanti ci sono Giacomo Marchioro con Daniele Conti (Renault Clio RS Line Rally5/M.R.C. Sport), attuali leader della classifica, e gli inseguitori più diretti: Mattia Ricciu con Giovanni Maria Mazzone (Renault Clio RS Line Rally5/Porto Cervo Racing Team), Sebastian Dallapiccola con Fabio Andrian (Renault Clio RS Line Rally5/Michael Racing and Sport) e Matteo Greco con Edoardo Brovelli (Renault Clio RS Line Rally5/Alma Racing).

Nel Trofeo Suzuki al via Lorenzo Varesco con Nicolò Bottega (Suzuki Swift Sport/Ra5H Rally Team), Jean Claude Vallino con Sandro Sanesi (Suzuki Swift Sport/Bluthunder Racing) e Giorgio Fichera con Giuseppe Gabriele Barbera (Suzuki Swift Sport/—). Completano il gruppo i giovani Stefano Vitali con Maurizio Vitali (Suzuki Swift Sport/Calibra) e Andrea La Cola con Antonello Moncada (Suzuki Swift Sport/RO Racing), tutti su Swift Sport.

Il Rally del Lazio Cassino prenderà il via giovedì 11 settembre con lo shakedown a Pico nel pomeriggio e la cerimonia di partenza in Corso della Repubblica alle 20:330. Venerdì 12 la prima tappa proporrà tre prove da ripetere due volte: “Pico”, valida anche come Power Stage, la nuova “Falvaterra” e la confermata “Itri”, con assistenza al Centro Commerciale Panorama e in Piazza Miranda. Sabato 13 settembre il programma si intensificherà con altre sei prove: tre passaggi sulla leggendaria “Viticuso”, due sulla lunga “Terelle” (14,65 km) e il passaggio televisivo sulla “Pico Cledan”, prima del traguardo finale in Corso della Repubblica dalle 19:15.

Ampia l’esposizione mediatica e televisiva. ACI Sport TV (Canale 228 SKY, 52 TivùSat e streaming gratuito su www.acisport.tv) proporrà la diretta integrale della manifestazione. La speciale televisiva sarà la “Pico”, allestita con oltre dieci telecamere che seguiranno in tempo reale tutti e tre i passaggi in programma. La Power Stage (PS1) sarà trasmessa anche da RAI Sport (Canale 58 del Digitale Terrestre), mentre servizi e contributi dedicati troveranno spazio sulle reti Mediaset (Canale 5, Italia 1). A completare la copertura saranno le emittenti locali Tele Universo ed ExtraTV, oltre a Radio Cassino, media partner ufficiale.