Rally del Lazio Cassino: vince Avbelj, sul podio Nucita e Daprà. Crugnola si ritira sulla Power Stage

E’ stata finora la gara più emozionante del Ciar 2026. Il Rally del Lazio Cassino, l’ultima gara inserita nella griglia tricolore, proponendo il meglio delle gare del frusinate per risolvere il rebus tricolore ha davvero rappresentato il plus di questa disciplina. Non è facile avere tre piloti in lotta per il titolo. Se poi a Roberto Daprà, Andrea Crugnola e Bostan Avbelj aggiungiamo Andrea Nucita, il forte pilota siciliano che pur non avendo mai avuto la possibilità di concretizzare le sue qualità con un titolo assoluto , ecco che il confronto diventa intrigante. Basta guardare il tabellino delle prove speciali: Nucita e Daprà ne hanno vinte due ciascuno, Crugnola tre, Avbelj quattro. Ma la vera discriminante è stata la pioggia.

Già venerdì nella prima giornata di gara, quando un temporale si è abbattuto sulla prova di “Terelle” complicando i piani dei primi equipaggi del campionato. Il più clamoroso invece è arrivato sulla Power Stage “Itri”, con Andrea Crugnola e Luca Beltrame ritirati per una toccata mentre si trovavano in seconda posizione assoluta. “Game Over”, così lo ha commentato il pluricampione varesino della Lancia; un imprevisto che ha scosso il finale di gara e gli ha definitivamente tolto la possibilità di competere per lo scudetto.

Il secondo posto è andato quindi ad Andrea Nucita e Maurizio Messina, che invece hanno festeggiato con una gara d’anticipo la conquista del Campionato Italiano Rally Promozione, il quarto titolo tricolore in carriera dopo lo Junior nel 2012, la Finale di Coppa Italia nel 2020 e il Due Ruote Motrici nel 2021. È l’ennesima conferma per il talento messinese sulla Skoda Fabia RS gommata Hankook, anche questa preparata da MS Munaretto, che sotto al diluvio della prima giornata era riuscito anche a prendere il comando della gara, piazzando lo scratch proprio sulla prova “Terelle”. Poi nel finale, con Crugnola out, è riuscito a difendere la seconda posizione dall’ultimo attacco dal leader del campionato Roberto Daprà, rimasto alle sue spalle per appena 1’’.

Il terzo gradino del podio ha comunque un sapore agrodolce per il pilota di ACI Team Italia, che ora ha solo Avbelj come avversario diretto il titolo assoluto. Sempre navigato da Luca Guglielmetti sulla Skoda della Delta Rally, Daprà ha pagato caro un testacoda sotto la pioggia del venerdì che gli ha fatto perdere 30’’ e lo ha costretto ad un rally di rincorsa. L’unico obiettivo rimasto era quindi la power stage, che il pilota trentino è riuscito a vincere aggiungendo tre punti al suo bottino. Dietro di lui, 2 punti per Avbelj e 1 punto a Nucita.

Ora dopo il Rally del Lazio, al netto dello "scarto", a Daprà potrebbero bastare 15 punti a Sanremo per laurearsi campione. Tra gli altri, festeggia l’ex pilota di Formula 1 Heikki Kovalainen. Con il quarto posto assoluto - secondo per il Promozione - il finlandese alla guida di una Citroen C3 ha centrato il suo miglior piazzamento da quando milita nel Campionato Italiano. Alex Ferrari, su Citroen C3 della FPF Sport è quinto in coppia con Nicola Angilletta.lle sue spalle si è piazzato un outsider come il giovane giapponese Rio Ogata, pilota nel progetto Next Generation del Toyota Gazoo Racing WRT, capace di chiudere al sesto posto tra i big del CIAR Sparco il suo esordio sulle strade italiane, affiancato da Mikael Korhonen sulla Renault Clio RS Rally3.

Allo stop della Power Stage è scattata la festa anche per due piloti d’esperienza di questa stagione tricolore: da un lato Vittorio Ceccato, che in coppia con Stefano Tiraboschi ha celebrato in questa gara la conquista del titolo Over 55, dall’altro Paolo Moricci con Paolo Garavaldi, che hanno conquistato i punti necessari per assicurarsi il Campionato Italiano Rally3.

CLASSIFICA RALLY DEL LAZIO: 1. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS) in 1:32'53.9; 2. Nucita-Messina (Skoda Fabia RS) a 50.0; 3. Dapra'-Guglielmetti (Skoda Fabia) a 51.1; 4. Kovalainen-Ohman (Citroen C3) a 4'28.4; 5. Ferrari-Angilletta (Citroen C3) a 4'49.0; 6. Ogata-Korhonen (Renault Clio RS) a 5'13.8; 7. Boulenc-Barozzi Gauze (Toyota Yaris RS) a 6'07.2; 8. Di Pietro-Dresti (Peugeot 208) a 7'33.0; 9. Ardizzone-Scartabelli (Lancia Ypsilon) a 7'45.6; 10. Yanaguida-Mannisenmaki (Renault Clio RS) a 8'50.0;

CLASSIFICA CIAR SPARCO: Daprà 97pt; 2. Avbelj 76pt; 3. Crugnola 69pt; 4. Nucita 48pt; 5. Campedelli 33pt;