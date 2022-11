Rally del Lazio raddoppia. Anche nel 2023 avrà validità come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport

A poche ore dal termine del Rally del Lazio 2022, la Giunta Sportiva ACI ha reso note le titolazioni 2023 confermando che l’evento organizzato da M33 e Max Rendina avrà anche il prossimo anno la validità come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport.

“Si tratta di una grande attestazione di stima e di fiducia - ha commentato a caldo Max Rendina - che testimonia come sia stato svolto un grande lavoro da parte di tutto lo staff per consentire a questo evento di ottenere un posto importante all’interno del panorama rallystico italiano”.

“Abbiamo svolto un grande lavoro concentrato sulla crescita sotto più punti di vista: sportiva, mediatica e di sicurezza. L’edizione 2022 conclusasi la scorsa settimana ha ricevuto plausi da parte di piloti ed addetti ai lavori, abbiamo lavorato a stretto contatto con le amministrazioni locali e gli Enti territoriali che hanno colto l’opportunità di visibilità e non solo garantita da un evento di questa portata, quindi il ringraziamento per questa conferma va anche a tutti loro, ai nostri partners e tutti coloro che, a vario titolo, hanno messo impegno e dedizione”.

“L’obiettivo che ci si pone davanti ora con questa riconferma è molto alto - ha concluso Rendina - Chi mi conosce sa che non mi accontento, cerco sempre di spostare l’asticella un po’ più in alto, e a poche ore dalla conclusione dell’edizione 2022 abbiamo già individuato tutta una serie di aspetti che possono essere migliorati e perfezionati. Lavoreremo in questo senso fin da subito, per concentrare gli sforzi su tutto quanto possa essere portato ad uno step successivo. La Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport è una titolazione prestigiosa che abbraccia tutta l’Italia, ringrazio i vertici dell’Automobile Club d’Italia e di ACI Sport per questo riconoscimento e posso già promettere che anche il Rally del Lazio 2023 non deluderà le aspettative”.

La definizione dei calendari sarà ultimata nelle prossime settimane, quando sarà assegnata anche una data di svolgimento al Rally del Lazio 2023.