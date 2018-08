Rally di Germania, la Toyota di Tanak in testa, cinque Wrc2 nella top ten

BOSTALSEE – Le sorprese della cronometrata inaugurale del Rally di Germania arrivano dal Wrc2 grazie alle Skoda Fabia R5 di Kalle Rovanperä, che nello shakedown era addirittura uscito di strada, del norvegese Ole Christian Veiby, di Jan Kopecky e dell'italiano Umberto Scandola. L'ancora minorenne guida finnica è riuscita tenersi alle spalle tutti i “big” tranne uno ed è il secondo della generale, davanti allo scandinavo, terzo. Il pilota della Repubblica Ceca, invece, è quinto e subito dietro di lui c'è nientemeno che il cinque volte campione del mondo Sébastien Ogier che gli ha reso 3 decimi. Per il pubblico, lo stage di Wendel, poco più di due chilometri, è stato spettacolare e ricco di sorprese.

Al primo riposo è (di nuovo) in testa Ott Tänak, che con la sua Toyota Yaris ha inflitto un distacco di un decimo all'astro nascente della specialità, Rovanperä e di quattro al rientrante Dani Sordo (Hyundai i20 coupé), che è anche il quinto della graduatoria iridata malgrado tre gare disputate in meno (5 su 8, quella tedesca è la nona del calendario).

Il transalpino Ogier, quinto con la prima Ford Fiesta, è inseguito dalla seconda vettura coreana, quella guidata da Andreas Mikkelsen, che ha appena un decimo di distacco. La prima delle due Citroen C3 è settima grazie a Craig Breen (1,1 secondi dalla vetta) e precede la vettura di Scandola che è gommata Dmack. Alle spalle del veronese c'è un'altra auto del Wrc2, la Ford Fiesta del polacco Kajetan Kajetanowicz (decimo), la prima con pneumatici Pirelli. Quelle di Scandola e di Kajetanowicz sono le uniche eccezioni di una graduatoria dominata da vetture con gomme Michelin.

Fuori dai dieci tutti gli altri piloti del Wrc1: la seconda Yaris, quella di Esapekka Lappi, è undicesima a 1,5 secondi, il leader del mondiali ThierryNeuville (Hyundai) è tredicesimo a 2 secondi, Jari Matti Latvala (Toyota) quindicesimo a 2,6, Teemu Suninen (Ford) diciassettesimo a 3,3 ed a 3,8 ci sono Elfyn Evans (Ford) e Mads Ostberg (Citroen), ventesimi.

Venerdì il rally di Germania entra nel vivo con sei cronometrate per un totale che sfiora i 103 chilometri e mezzo. Tänak, vincitore dell'ultimo rally, in Finlandia, e anche del Rally di Germania dello scorso anno, è il grande favorito. Anche se si è dichiarato sorpreso di aver chiuso in testa lo stage: «Sono un po' confuso – ha ammesso l'estone – perché non mi sono sentito a mio agio. Quella di domani (venerdì, ndr.) è una sfida e a me piacciono le sfide da vincere».