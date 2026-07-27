Rally di Polonia, la Skoda Fabia di Suninen trionfa. Mabellini 4° con Lancia sale al secondo posto nel campionato

Il Rally di Polonia che si è corso sul nuovo percorso asfaltato della Slesia, segnalandosi come uno dei rally più veloci e tecnici della stagione è stato l’occasione di rivincita per Teemu Suninen. Il pilota finlandese, secondo al Roma Capitale, alle spalle di Roberto Daprà, assente in Polonia, ha avuto la meglio sui due polacchi Jakub Matulka e Mikolaj Marsczyk, campione in carica, consolidando la sua leadership nel FIA ECR confermando la competitività della gamma Ypsilon Rally e la validità del percorso di sviluppo costruito attorno ai propri equipaggi ufficiali.

Il Rally di Polonia conferma la costante crescita del progetto quarta prova del torneo continentale, conferma la costante crescita del progetto sportivo di Lancia Corse HF nel FIA European Rally Championship. La Casa torinese ha raccolto risultati importanti sia nella classe regina Rally2 sia nelle categorie dedicate ai giovani, confermando la competitività della gamma Ypsilon Rally e la validità del percorso di sviluppo costruito attorno ai propri equipaggi ufficiali.

Andrea Mabellini e Virginia Lenzi dopo un Roma Capitale al di sotto delle aspettative, sugli asfalti della Slesia, ha messo in luce tutto il potenziale della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. L'equipaggio ufficiale di Lancia Corse HF ha concluso il Rally di Polonia al quarto posto assoluto dopo essere rimasto costantemente in lotta per il podio, impreziosendo il weekend con tre migliori tempi nelle prove speciali, compresa la vittoria nella Power Stage conclusiva.

Grazie ai punti conquistati, Mabellini sale al secondo posto della classifica generale del FIA ERC, a soli 23 punti dal leader Teemu Suninen, consolidando la propria candidatura nella lotta per il titolo europeo quando mancano ancora tre appuntamenti alla conclusione della stagione.

Il risultato più significativo arriva dal Junior ERC e dall'ERC4, dove Davide Pesavento e Alessio Angeli hanno conquistato un prezioso terzo posto al termine di una gara estremamente combattuta. Un risultato che consente all'equipaggio ufficiale Lancia Corse HF di balzare al comando di entrambe le classifiche di campionato, confermando la maturità raggiunta nel corso della stagione e la costanza di rendimento dimostrata fin dai primi appuntamenti europei.

Alle spalle del vincitore, il finlandese Aatu Hakalehto conquista la seconda posizione davanti a Pesavento, completando un podio che conferma ancora una volta il livello di competitività della Lancia Ypsilon Rally4 HF nel panorama continentale.

Prosegue anche il percorso di crescita di Francesco Dei Ceci, affiancato da Daiana Darderi, che conclude il rally in quinta posizione. Per il giovane pilota italiano un'altra gara importante sotto il profilo dell'esperienza e dello sviluppo, in un campionato che continua a rappresentare un banco di prova di altissimo livello per i migliori talenti europei.