Rally di Roma Capitale 2025, annullata la conferenza stampa del 26 giugno in ricordo di Matteo Doretto

Un bel gesto! che dimostra come nel nostro ambiente esistono valori importanti, che vanno al di là di gomme, assetti, note, ecc. Max Rendina e Motorsport Italia comunicano l'annullamento della conferenza stampa di presentazione del Rally di Roma Capitale, inizialmente prevista per giovedì 26 giugno, in concomitanza con i funerali di Matteo Doretto il giovane pilota pordenonese morto mentre stava preparando il Rally di Polonia, per il campionato europeo.

Il Rally di Roma Capitale è un progetto che porta la firma, la passione e la visione di Max Rendina, ideatore e oggi promotore e organizzatore dell'evento, ed è stato proprio Rendina a prendere la decisione di annullare l'appuntamento, data la sua partecipazione ai funerali del pilota pordenonese, condivisa con il Ministro per lo Sport ei Giovani Andrea Abodi, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, l'Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti rilevanti, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia Gen. Tullio Del Sette e il Sub-Commissario Giovanni Battista Tombolato.

Di fronte a una perdita così grande, le parole sono insufficienti. Il valore di una giovane vita – a soli 21 anni – è, e deve essere sempre, al di sopra di ogni altra cosa. Matteo non era solo un pilota di talento, faceva parte del nostro mondo. Ha vinto il Campionato Italiano Rally Junior 2024 con ACI Team Italia, al volante di vetture preparate da Motorsport Italia. Era un giovane sincero e appassionato, e a lui dobbiamo questo silenzio, questo rispetto", ha detto Rendina. Motorsport Italia ringrazia tutte le Autorità, le Istituzioni e i rappresentanti dei media per la comprensione. L'evento verrà presentato martedì 1° luglio durante la Cena di Gala ufficiale a Villa Miani, preceduta da un incontro stampa dedicato con gli organizzatori e le autorità presenti.