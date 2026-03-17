Rally di Roma Capitale 2026, il Salone delle Fontane all'EUR sarà il cuore operativo. In programma dal 3 al 5 luglio

Fervono i preparativi per il Rally di Roma Capitale 2026, evento valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco in programma dal 3 al 5 luglio. Per l'evento ideato da Max Rendina, l'edizione 2026 sarà interamente rivista rispetto al passato, con aggiornamenti che s'inseriscono nel percorso di evoluzione dell'evento anche in vista della presenza degli osservatori FIA, attesi a Roma per valutare la manifestazione nell'ottica della composizione del calendario FIA World Rally Championship 2027. L'interno del Salone delle Fontane, edificio monumentale e simbolo dell'architettura razionalista dell'EUR, sarà HQ e media center dell'evento. Inoltre, sempre in quest'area sarà allestita una struttura operativa di oltre 1000 metri quadrati destinata ad accogliere gli oltre mille addetti ai lavori coinvolti.

A poca distanza sarà invece allestito il parco assistenza, creando un sistema logistico estremamente compatto ed efficiente. Per la prima volta il service park ospiterà una Fan Zone, progettata sul modello delle aree dedicate al pubblico presenti negli eventi in circuito, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la fruizione dell'esperienza e il coinvolgimento degli spettatori. Infine, il percorso 2026 gode dell'appoggio delle amministrazioni comunali interessate dal passaggio del rally, che quest'anno interesserà in modo particolare il territorio reatino con prove speciali selezionate in funzione dell'attività di osservazione FIA e della volontà di proporre e valutare tratti cronometrati nuovi, sebbene già nel 2027 è previsto il ritorno in Ciociaria, territori e prove speciali che hanno contribuito in modo determinante al successo sportivo del Rally di Roma Capitale.