Rally di Roma Capitale 2026, un elenco iscritti da record con 126 vetture. Al via anche l’ex pilota F1 Kovalainen

Il Rally di Roma Capitale 2026 aumenta la sua levatura presentando un elenco iscritti da record con 126 vetture al via. Un numero che alza ulteriormente il prestigio dell’evento ideato da Max Rendina, organizzato da Motorsport Italia, che dal 3 al 5 luglio sarà unico appuntamento italiano valido per il FIA European Rally Championship oltre che per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La manifestazione è pronta a regalare un altro momento di sport, promozione e territorio grazie al sostegno della Regione Lazio, Roma Capitale, il Ministero per lo Sport e i Giovani e la collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, ACI Sport, CONI, Sport e Salute, la Polizia Locale di Roma Capitale, le amministrazioni locali coinvolte, le Forze dell’Ordine e tutti i partners.

Saranno 46 vetture Rally2, la categoria top ammessa nel campionato italiano e continentale, ben 7 Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2, la nuova arma della casa torinese che quest’anno è rientrata nei rally e si presenterà a Roma con una line-up senza precedenti. Ci sono tutti i marchi rappresentati: Toyota, Skoda, Citroen, Hyundai tra le Rally2 e poi ancora Peugeot, Opel Ford, Renault e Suzuki con ben 13 iscritti al Trofeo di marca. Un successo internazionale, con ben 29 nazioni rappresentate. Proprio l’Italia sarà rappresentata da una delle migliori line-up degli ultimi anni. Tra i big va segnalato il ritorno di Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai, vincitori nel 2025, rientrati nel FIA ERC dopo la Spagna ad inizio stagione con la Skoda Fabia RS Rally2. Importante lo schieramento di ACI Team Italia, la nazionale tricolore, con Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, in gara con una delle Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 e Roberto Daprà con Luca Guglielmetti, con un’altra Skoda Fabia RS Rally2 con la quale quest’anno si alternano tra CIAR e Campionato del Mondo.

Non mancherà anche la Lancia Ypsilon di Andrea Crugnola, che a Roma ha vinto già due volte, questa volta navigato da Luca Beltrame. E poi ancora Simone Campedelli e Tania Canton, con la Toyota GR Yaris Rally2 di Toyota Gazoo Racing Italy, Bostjan Avbelj e Damjan Andrejka, Fabio Andolfi con Marco Menchini, Andrea Nucita, con Maurizio Messina, tutti su Skoda Fabia RS Rally2. La Lancia Corse HF, oltre a Mabellini e Crugnola, schiera anche i due equipaggi titolari impegnati quest’anno nel Mondiale: Yohann Rossel ed Arnaud Dunand, oltre a Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov.

Non mancherà nemmeno l’asso francese Yoann Bonato, con Benjamin Boullod su un’altra delle vetture del marchio torinese, specialista dell'asfalto in grado di dire la sua per l'assoluta. A partire con il numero 1 sarà Teemu Suninen, con Antti Haapala, su Skoda Fabia RS Rally2. Il finlandese è il miglior piazzato nella classifica piloti tra gli equipaggi che hanno annunciato un programma completo nel FIA ERC 2026. Occhio anche al polacco Miko Marczyk, con Szymon Gospodarczyk, campione europeo in carica su un’altra Skoda. Per la lotta al FIA ERC da tenere in considerazione anche Simone Tempestini, il pilota italiano che corre con licenza rumena, con Sergio Itu, su Skoda Fabia RS Rally2.

Al via del Rally di Roma Capitale anche l’ex pilota Formula 1 Heikki Kovalainen, vincitore del Gran Premio d’Ungheria 2008 con la McLaren. Il pilota finlandese, che quest’anno affronta tutto il Campionato Italiano con la Citroen C3 Rally2, sarà affiancato da Patric Ohman. In gara anche il Presidente della Federazione francese FFSSA Pierre Ragues con Julien Pesenti, su Skoda Fabia RS. Ragues, insieme al Presidente ACI Geronimo La Russa, saranno i relatori giovedì 2 alle 16:30 presso l’Aeroitalia HQ di una conferenza stampa di presentazione ufficiale di “Italy vs France”, una gara nella gara nata dalla collaborazione tra FFSA e Automobile Club d’Italia, che coinvolgerà alcuni dei migliori piloti italiani e francesi.

Nutrito anche il gruppo delle Rally3 con 18 vetture tra cui anche il campione WRC3 Matteo Fontana con Alessandro Arnaboldi (Ford Fiesta), ed ancora di più quello delle Rally4, la categoria due ruote motrici più performante, con 41 vetture iscritte. Anche qui importante e pronta a dare tutto la rappresentaza italiana con Davide Pesavento ed Alessio Angeli, impegnati in un programma completo nel FIA ERC, i portacolori ACI Team Italia Sebastian Dallapiccola con Nicolò Lazzarini, Francesco Dei Ceci con Christian Vizzaccaro (entrambi su Lancia Ypsilon HF Rally4) e Valentino Ledda con Claudio Mele su Opel Corsa. Attenzione a Timo Schulz e Maresa Lade oltre a Tom Heindrichs e Jonas Schmitz con le Opel Corsa ufficiali. La lista è ovviamente lunga e include anche Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, Edoardo De Antoni e Martina Musiari, Nicolò Ardizzone ed Alessandro Scartabelli, Simone Di Giovanni ed Andrea Colapietro, tutti su Lancia Ypsilon. In gara anche Michael Rendina, figlio di Max, con un’altra Ypsilon navigato da Alex Guion.