Rally Roma Capitale 2026, validità europea ma ambizioni mondiali: partenza dal Colosseo arrivo a San Pietro

Giunto alla quattordicesima edizione, di cui la decima valida per il Campionato Europeo, il Rally di Roma Capitale è ormai diventata una tappa fissa per tutti gli amanti della specialità del traverso. Ideata da Max Rendina e organizzata da Motorsport Italia, la gara che si svolge tra la Città Eterna e le strade del Lazio ha lo sguardo già proiettato verso il futuro. L’edizione di quest’anno sarà infatti una prova generale in vista del debutto nel Campionato del Mondo Rally del 2027.

Dal 3 al 5 luglio 2026 Roma e il Lazio torneranno così a essere il palcoscenico di uno degli appuntamenti rallystici più spettacolari del panorama internazionale. La manifestazione manterrà i suoi punti più iconici, a partire dalla partenza con le vetture che sfideranno il cronometro transitando sotto il Colosseo, ma introdurrà anche numerose novità a testimonianza dell’obiettivo di entrare a far parte del Mondiale Rally a partire dal prossimo anno .

L’edizione 2026 segna anzitutto il ritorno dell’EUR come centro operativo della manifestazione. Nelle vicinanze del Colosseo Quadrato sarà allestito il Parco Assistenza, dove i piloti parcheggeranno le loro auto per ricevere le cure dei meccanici. Per la prima volta il service park accoglierà anche una Fan Zone dedicata agli appassionati e alle famiglie, confermando la volontà degli organizzatori di rendere il rally sempre più accessibile e coinvolgente. A fare da cornice a questo progetto c’è un evento che continua a distinguersi anche sul fronte della sostenibilità, forte del massimo riconoscimento ottenuto dal FIA Environmental Accreditation Programme con le tre stelle FIA.

Il venerdì sera la Città Eterna sarà la protagonista assoluta. Gli equipaggi attraverseranno il centro storico in una suggestiva parata dall’EUR fino al Colosseo, dove alle 20 scatterà la cerimonia ufficiale di partenza da Via degli Annibaldi. Subito dopo andrà in scena la prova spettacolo “Colosseo – ACI Roma”, disputata nell’area di Colle Oppio con il monumento simbolo della Capitale a fare da sfondo. Immagini destinate a raggiungere milioni di spettatori attraverso la copertura televisiva internazionale del FIA ERC e del CIAR.

Ma se la partenza sarà spettacolare, il finale non sarà da meno. Per la prima volta il podio conclusivo sarà infatti ospitato in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a dominare la cerimonia di premiazione. Un momento che sarà ulteriormente impreziosito dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori, previsto alle 18:30 di domenica grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare.

Dal punto di vista sportivo il Rally di Roma Capitale 2026 sarà completamente diverso rispetto alle edizioni precedenti. Il percorso è stato ridisegnato concentrando gran parte dell’azione nel territorio reatino, una scelta condivisa con le amministrazioni locali e legata anche all’attività di osservazione FIA in vista delle future decisioni sull’inserimento del rally nel calendario mondiale.

La Qualifying Stage “Tuscolo” scatterà dal centro di Frascati, mentre la prima tappa proporrà quattro prove speciali da ripetere due volte. La “Vallecupola” attraverserà il territorio del Lago del Turano collegando Castel di Tora e Longone Sabino, la “Piana di Rascino” porterà i concorrenti oltre i 1.600 metri di altitudine in uno degli scenari più spettacolari dell’Appennino centrale, mentre la “Colle di Tora – Poggio Moiano” offrirà passaggi panoramici lungo il lago e nei pressi della diga prima di una discesa tecnica verso valle.

La domenica si aprirà con la “Monastero – Monte Livata”, uno dei tratti più apprezzati dagli appassionati nelle passate edizioni, mentre la “Canterano – Gerano” chiuderà la gara assegnando al secondo passaggio i punti della Power Stage, destinati a risultare decisivi sia per l’Europeo che per il Campionato Italiano.

Nel corso della presentazione è emerso con forza il significato strategico dell’evento per il territorio laziale. L’assessore regionale Elena Palazzo ha definito il Rally di Roma Capitale 2026 «un’edizione che si rinnova con un ulteriore salto di qualità». Secondo l’assessore, la manifestazione punta a «mettere al centro sempre di più Roma e il Lazio, creando un connubio potentissimo tra dimensione sportiva, turistica e territoriale», confermando il ruolo dei grandi eventi sportivi come strumento di promozione internazionale e valorizzazione dell’intero territorio regionale.

Sulla stessa linea anche il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha evidenziato come la manifestazione rappresenti una straordinaria opportunità per promuovere non soltanto Roma ma anche gli altri comuni del territorio regionale, unendo sport, turismo, prevenzione e valorizzazione delle comunità locali.

Particolarmente significativo anche l’intervento del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, che ha evidenziato come il Rally di Roma Capitale sia diventato negli anni molto più di una competizione sportiva. «Mi piace pensare che questi anni siano ancora agli inizi, perché il Rally di Roma continua a crescere», ha affermato La Russa, ricordando come la manifestazione abbia saputo costruire una propria identità fondata su valori che vanno oltre l’aspetto agonistico. «Sport, passione, territorio, sostenibilità, ambiente e sicurezza» sono, secondo il presidente dell’ACI, gli elementi che hanno permesso alla gara di trasformarsi in una vetrina internazionale per Roma e per l’intero Lazio, capace di coniugare spettacolo sportivo e promozione del territorio.

Anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha sottolineato il valore dell’iniziativa come esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e territorio, evidenziando come eventi di questa portata riescano a generare benefici che vanno ben oltre l’ambito sportivo, contribuendo alla crescita culturale, sociale ed economica delle comunità coinvolte.

L’uomo simbolo dell’evento resta naturalmente Max Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale, che durante la presentazione ha ripercorso il cammino compiuto dalla manifestazione negli ultimi anni. Rendina ha ringraziato le istituzioni che hanno sostenuto il progetto fin dalle sue origini, sottolineando come il rally sia oggi il risultato di una collaborazione costruita nel tempo tra Roma Capitale, Regione Lazio, Automobile Club d’Italia e Ministero per lo Sport.

«Ogni anno quando vediamo le vetture transitare ai piedi del Colosseo ci rendiamo conto di quanto sia straordinario ciò che siamo riusciti a costruire insieme alle istituzioni della città - ha dichiarato Rendina - Oggi può sembrare qualcosa di naturale perché il Rally di Roma Capitale è cresciuto e si è consolidato, ma dietro queste immagini c'è un lavoro enorme che coinvolge decine di persone e richiede una collaborazione continua con Roma Capitale e l'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda nella persona di Alessandro Onorato. Portare il rally nel cuore di Roma significa raccontare al mondo una città capace di accogliere grandi eventi internazionali valorizzando al tempo stesso il proprio patrimonio unico. È una responsabilità importante, ma anche un motivo di grande orgoglio per tutto il nostro team».

L’organizzatore romano ha inoltre spiegato come il nuovo percorso rappresenti una scelta strategica orientata al futuro e alla candidatura mondiale. «Quest'anno abbiamo lavorato principalmente in previsione del futuro. Abbiamo rivoluzionato completamente il percorso, andando anche a prenderci dei rischi con prove tutte nuove. È un lavoro pensato per essere pronti a una possibile chiamata verso il Campionato del Mondo nel 2027».

A confermare questa prospettiva è stato anche il team manager di Motorsport Italia Bruno De Pianto, che ha spiegato come il percorso 2026 sia stato progettato pensando già alle esigenze di un possibile approdo nel Mondiale Rally. Le nuove prove speciali e il coinvolgimento del territorio reatino rappresentano infatti un banco di prova importante in vista dell’eventuale ingresso nel calendario iridato.

Il Rally di Roma Capitale 2026 si prepara dunque a vivere una delle sue edizioni più significative. Con un percorso completamente nuovo, una presenza sempre più forte nel cuore della Capitale, il coinvolgimento del territorio reatino e un arrivo scenografico davanti a San Pietro, la gara si presenta come un evento capace di unire sport, turismo e promozione territoriale. Ma soprattutto come una prova generale di ciò che potrebbe accadere tra un anno, quando Roma e il Lazio proveranno a compiere il passo decisivo verso il Campionato del Mondo Rally.