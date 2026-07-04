Rally di Roma Capitale: Andrea Nucita (Skoda) davanti a tutti al Colosseo, Yohan Rossel (Lancia) leader dell’ERC

ROMA - Prima ancora che il cronometro iniziasse a ticchettare, il Rally di Roma Capitale ha regalato uno dei momenti più spettacolari della specialità del traverso. La prova spettacolo del Colosseo, lunga appena 1,3 chilometri ma capace di concentrare emozioni, pubblico e storia in uno scenario unico al mondo, ha aperto il quarto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e il terzo round del FIA European Rally Championship, delineando due classifiche differenti ma entrambe estremamente combattute.

A prendersi la scena assoluta è stato Andrea Nucita, affiancato da Maurizio Messina sulla Škoda Fabia RS Rally2. Il pilota siciliano ha sfruttato al meglio il passaggio in notturna e, con un tempo di 59"3, è stato il più veloce in assoluto davanti ai protagonisti del campionato europeo, conquistando così la leadership provvisoria del rally e del CIAR Sparco. Su una prova tanto breve ogni dettaglio ha fatto la differenza, con Nucita capace di costruire il proprio vantaggio nell'ultimo tratto tra chicane, inversioni e spettacolari traversi ai piedi dell'Anfiteatro Flavio.

Se nella classifica assoluta e nel campionato italiano il riferimento è stato Nucita, nel FIA ERC il primo leader è invece Yohan Rossel. Il francese, impegnato al volante della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale gommata Hankook insieme ad Arnaud Dunand, ha chiuso in seconda posizione assoluta a soli due decimi dalla vetta, risultando però il migliore tra gli iscritti al campionato continentale.

Da pilota ufficiale Lancia, Rossel ha vissuto un momento speciale correndo davanti al Colosseo, un luogo che ricordava dalle vacanze trascorse da bambino con la famiglia. «A volte immagini qualcosa nei tuoi sogni, ma essere qui davanti al Colosseo come pilota ufficiale Lancia è un'atmosfera davvero speciale. Ricordo le vacanze con la mia famiglia quando ero ancora uno studente o un bambino e poter vivere tutto questo mi fa soltanto dire grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante la mia carriera», ha raccontato il francese.

Alle spalle di Rossel, la classifica dell'Europeo è rimasta racchiusa in appena pochi decimi. Il campione europeo in carica Miko Marczyk ha portato la sua Škoda Fabia RS Rally2 gommata Michelin al terzo posto assoluto, staccato di appena quattro decimi dalla vetta, precedendo di un solo decimo il connazionale Dominik Stříteský. Quinta posizione per Erik Cais con la Hyundai i20 N Rally2 equipaggiata con pneumatici MRF, mentre Nikolay Gryazin, al volante dell'altra Lancia ufficiale, ha completato la top 6 europea.

Settimo assoluto, e secondo tra i protagonisti del CIAR Sparco, ha concluso Roberto Daprà. Il giovane portacolori di ACI Team Italia, navigato da Luca Guglielmetti sulla Škoda Fabia RS Rally2, era stato a lungo il riferimento cronometrico della serata prima dell'arrivo degli ultimi equipaggi e ha chiuso la prova a un secondo e mezzo da Nucita, mantenendo comunque un'ottima posizione sia nella classifica italiana che in quella europea.

Alle sue spalle, nel tricolore, si è inserito Bostjan Avbelj, terzo tra gli iscritti al CIAR Sparco con appena due decimi di ritardo da Daprà. Andrea Crugnola, leader del campionato italiano e due volte vincitore del Rally di Roma Capitale, ha invece concluso dodicesimo assoluto e quarto tra i piloti del CIAR, a due secondi dalla vetta, precedendo Fabio Andolfi e Simone Campedelli, quest'ultimo al debutto romano con la Toyota GR Yaris Rally2.

Nella graduatoria assoluta, Andrea Mabellini ha chiuso ottavo davanti proprio ad Avbelj, mentre Yoann Bonato e Simone Tempestini hanno completato la top 10. Più attardati Giandomenico Basso, vincitore della passata edizione, tredicesimo tra gli iscritti all'Europeo e quattordicesimo assoluto, seguito da Fabio Andolfi e dal giovane finlandese Tuukka Kauppinen.

Anche le categorie di supporto hanno regalato i primi protagonisti del weekend. Nel FIA ERC3 il più veloce è stato Matteo Fontana, autore del miglior tempo al debutto nella serie continentale davanti a Craig Rahill e Ville Vatanen, completando un podio tutto marchiato Ford Fiesta Rally3. Nel FIA Junior ERC e nell'ERC4, invece, il tedesco Colin Dünker ha conquistato la sua prima vittoria di prova speciale precedendo il connazionale Timo Schulz e il francese Alexandre Villiod.

Dopo la suggestiva passerella tra le luci del Colosseo, il Rally di Roma Capitale entrerà ora nel vivo con la prima vera giornata di gara. Sabato gli equipaggi affronteranno due passaggi sulle prove speciali Vallecupola, Piana di Rascino e Colle di Tora-Poggio Moiano, per una tappa che supererà ampiamente la metà del chilometraggio complessivo dell'evento e inizierà a delineare i reali valori in campo sia nella corsa al FIA European Rally Championship che nella sfida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.