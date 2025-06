Rally di Roma Capitale che numeri! Dal 4 a 6 luglio una competizione con 103 iscritti da 26 nazioni

È un Rally di Roma Capitale da record quello che si prepara a prendere il via la prossima settimana e che dal 4 al 6 luglio con la valenza per il FIA European Rally Championship, unica in terra italiana, quinto round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025. La organizzata da Motorsport Italia e Max Rendina parte con 103 iscritti, un numero mai manifestazione raggiunta nelle dodici edizioni finora disputate, con un livello di partenti straordinario che tratta i maggiori interpreti della disciplina in un mix di talenti da 26 nazioni. 46 le vetture Rally2, le più performanti, un numero impressionante che supera ogni limite finora raggiunto sia a livello nazionale che internazionale. E ancora sono i 15 piloti al via dell'ERC Junior, 12 vetture Rally3 e ben 39 Rally4, tra cui spiccano le 20 Lancia Ypsilon HF Rally4 che animeranno l'appuntamento del trofeo dedicato. Tra le quali spiccano tutte le attività legate all'ambiente e all'impronta ecologica dell'evento, con la mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti e le buone pratiche che saranno promosse sia al paddock di Fiuggi che in tutte le zone del rally.



Venerdì dalle 19:00 a Colle Oppio, a due passi dalla prova del Colosseo, alla presenza delle principali autorità sportive e governative sarà messo a dimora un cipresso nell'ambito dell'iniziativa “Ogni pilota un albero”, promossa dall'Automobile Club d'Italia in collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Un momento che accomuna tutte le principali competizioni internazionali ospitate in Italia e che troverà il suo spazio anche a Roma. La sicurezza stradale con il progetto “La strada non è un videogioco”, coinvolgerà grandi e piccoli sia a Fiuggi che nel corso della serata inaugurale a Roma. Per quanto riguarda l'ambito sportivo la gara avrà sicuramente un grosso per nel CIAR SPARCO 2025. Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, su Citroën C3 Rally2, vincitori delle ultime due edizioni, arrivano a Roma con la necessità di un risultato di spessore dopo il ritiro al Due Valli e lo dovranno fare nel contesto sportivo più sfidante della stagione CIAR 2025. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Škoda Fabia RS Rally2) sono attualmente in testa al Campionato Italiano e affronteranno la Roma, dove hanno vinto nel 2021, con una consapevolezza diversa.



Dalle parti del FIA ERC, Miko Marczyk e Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) arrivano da capoclassifica della serie europea. Non hanno ancora vinto nessuna gara quest'anno, ma conoscono molto bene le strade italiane e puntano a un risultato importante. Chi punta il jolly sulla gara di casa è senza dubbio Andrea Mabellini, con Virginia Lenzi su un'altra Fabia RS. Il pilota bresciano, che disputa un programma completo nel FIA ERC, e la gara romana potrebbe rappresentare per lui un'ottima opportunità. Per i punteggi europei attenzione anche a Jon Armstrong e Shane Byrne sulla Ford Fiesta Rally2 MkII di M-Sport,e all'esperto pilota austriaco Simon Wagner, che con Hanna Ostlender si unisce per questa occasione per la prima volta su una Hyundai i20 N Rally2 a Roma. Efren Llarena e Sara Fernandez, terzi nel 2024 saranno in gara con con una Toyota GR Yaris Rally2, Emil Lindholm e Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS), e Jan Solans con Rodrigo Sanjuan su Toyota GR Yaris Rally2.

Candidati al successo anche i norvegesi Mads Østberg e Torstein Eriksen (Citroën C3 Rally2), attualmente secondi nella classifica del FIA ERC, e ai finlandesi Roope Korhonen e Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2). Korhonen partirà con il numero #1 ed è stato una delle belle sorprese nell'Europa sulle gare sterrate dell'ultimo mese. Non da meno Simone Tempestini e Sergiu Itu (Škoda Fabia RS Rally2) che con Roma hanno sempre avuto un certo feeling.



Tornando al CIAR Sparco, quote importanti per Bostjan Avbelj ed Elia De Guio, così come per i portacolori del progetto ACI Team Italia, Roberto Daprà e Fabio Guglielmetti, entrambi su Škoda Fabia RS Rally2. Attenzione a Fabio Andolfi e Marco Menchini, con la Toyota GR Yaris Rally2 ufficiale di T-Racing Italy, e all'esemplare privato di Marco Signor e Daniele Michi. A podio a Roma anche lo scorso anno, Simone Campedelli con Tania Canton (Škoda Fabia RS) è invece a caccia di una svolta nella sua stagione che finora è stata avara di risultati. Nel monomarca delle Ypsilon HF, il Rally di Roma Capitale conterà doppio, dato che verrà stilata una classifica per ciascuna delle due tappe: la prima conterà venerdì e sabato, la seconda domenica. Nomi interessanti quelli di Davide Pesavento ed Alessandro Michelet, Gianandrea Pisani con Nicola Biagi, Giorgio Cogni con Daiana Darderi e Gabriel Di Pietro con Andrea Dresti, solo per citarne alcuni.



L'evento si scatterà venerdì 4 luglio con lo shakedown a Fumone e proseguirà poi con la grande serata di partenza al Colosseo e la prova speciale a Colle Oppio. Sabato 5 la prima giornata, con sei prove speciali tra cui la lunga “Torre di Cicerone” di 34,57 chilometri, la più lunga sia del FIA ERC che del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Domenica altre sei speciali, con la “Canterano–Subiaco” di 30,59 chilometri e la “Jenne–Monastero” quale Power Stage conclusiva. Arrivo in Corso Italia a Fiuggi dalle ore 18:30.