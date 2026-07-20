Rally di Roma Capitale e Aero Italia, un progetto di visibilità integrato tra evento, città e porte d’accesso alla Capitale

La partnership tra il Rally di Roma Capitale e Aero Italia sviluppata in occasione dell’edizione 2026, disputata dal 3 al 5 luglio e valida per il FIA European Rally Championship e il CIAR Sparco, ha coinvolto il quartier generale dell’EUR e l’aeroporto di Roma Fiumicino, costruendo un progetto di visibilità integrato tra evento, città e principali porte d’accesso alla Capitale. Il fulcro della collaborazione è stato l’Aeroitalia Rally HQ. Ovvero il nuovo quartier generale allestito al Salone delle Fontane, nel quartiere EUR. La struttura ha ospitato il centro operativo della manifestazione, il Media Centre, le attività istituzionali e gli incontri collaterali dedicati ai temi della sicurezza, della prevenzione, della mobilità e dell’educazione stradale. All’ingresso del quartier generale, una vettura da rally personalizzata con la livrea Aeroitalia ha accolto addetti ai lavori, equipaggi, rappresentanti delle istituzioni, media e pubblico, diventando uno degli elementi visivi più riconoscibili dell’intero allestimento.

La presenza del vettore si è estesa anche all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, dove una seconda vettura brandizzata è stata esposta all’interno dell’area arrivi. La collaborazione si è inserita nel percorso di crescita di una compagnia nata nel 2022 e divenuta la seconda realtà aerea italiana per numero di passeggeri. Nel 2025 Aeroitalia ha raggiunto i tre milioni di biglietti venduti e serve 26 aeroporti, 22 dei quali in Italia, attraverso 40 rotte nazionali ed europee. Una collaborazione che avvalora la forza dell'evento nelle spinge singergiche, completata anche grazie al sostegno da parte della Regione Lazio, Roma Capitale, il Ministero per lo Sport e i Giovani e la collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, ACI Sport, CONI, Sport e Salute, la Polizia di Roma Capitale, le amministrazioni locali e le forze dell’ordine.

«La collaborazione con Aeroitalia ha rappresentato un esempio concreto di come il Rally di Roma Capitale possa costruire progetti capaci di andare oltre la semplice presenza del marchio - ha commentato Max Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale. - L’Aeroitalia Rally HQ ha dato un’identità forte al nostro centro operativo, mentre le vetture esposte al Salone delle Fontane e all’aeroporto di Fiumicino hanno creato un collegamento immediato tra la manifestazione, la città e il pubblico internazionale. È stata un’attivazione coerente con la crescita dell’evento e con la sua volontà di raccontare il territorio attraverso lo sport, l’accoglienza e la mobilità».